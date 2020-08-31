Людство все більше занурюється у цифрові технології. Величезна кількість людей працює віддалено, чому активно посприяв і COVID-19.

Згідно з дослідженням, Україна посідає 65 місце серед 85 країн світу в рейтингу цифрового рівня життя. У Європі гірша позиція лише у Боснії і Герцеговини – 74 місце. Про це повідомила компанії Surfshark.

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На першій сходинці за цим показником Данія, далі Швеція, а замикає трійку лідерів – Канада. За доступністю інтернету у світі лідирують Ізраїль, Канада та Азербайджан.



Лідери за доступністю інтернету / Скриншот з відео

За якістю немає рівних таким країнам, як Сінгапур, Швеція та Нідерланди. Проте найвища онлайн-безпека у Великобританії, Франції та Литви.



Онлайн-безпека / Скриншот з відео

В Сінгапурі, Британії та Сполучених Штатах Америки – найкращий електронний уряд. Останню сходинку цифрового рівня життя посідає Гондурас.

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