У випуску програми "Вєсті.UA" за 31 серпня – спілкування з людьми ніколи не було сильною стороною Іллі Киви. А напередодні депутат навіть пішов на рекорд з кілотонн лайки. Одним із передвиборчих гасел президента Зеленського було: "Прийде весна – саджати будемо". Хтось подумав про кримінальні справи, але насправді це – зовсім не так.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Яке місце посідає Україна у рейтингу цифрового рівня життя: деталі у цифрах.