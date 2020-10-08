З'явилися свіжі результати 4-го етапу дослідження громадської думки перед місцевими виборами від соціологічної групи "Рейтинг". Як змінились показники підтримки партій?

Опитування було проведене серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.

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Що привертає увагу в першу чергу?

Зростає обізнаність громадян у місцевих виборах. 58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, 2% назвали інший місяць і число. Водночас, 26% взагалі не знають, або ж вагались із відповіддю. У середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.

Нічого дивного тут немає, якщо згадати інтенсивність рекламної кампанії, коли громадяни, мабуть, вже чекають на появу "кандидата" з будь-якого сміттєвого баку. Далі, вибори продовжують і далі сприйматися персоналізовано. Для третини опитаних на місцевих виборах важливіше, в першу чергу, хто стане міським чи сільським головою – майже втричі менше (13%) – які партії пройдуть до місцевих рад. Власне, подібне сприйняття виборів відображається усіх цих "персоналізованих проєктів", коли відомі люди "тягнуть" за собою партійні списки.

Щодо "агрегованих рейтингів", то тут ситуація не особливо змінилася від часу публікації попередніх опитувань. Зросли рейтинги усіх партій-лідерів, окрім "Батьківщини". "Слуга народу" набрала 2% підтримки порівняно з минулим показником – за партію готові проголосувати 17,2% тих, хто визначився і збирається на вибори.

Більш ніж один відсоток набрала ОПЗЖ, яка тепер має 12,6% підтримки. Рейтинг "Європейської Солідарності" збільшився на пів відсотка і склав 11,7%. Водночас на цьому тлі зріс рейтинг партії "За майбутнє", яка набрала один відсоток і має тепер 7,2% підтримки.



Рейтинги партій перед місцевими вибрами

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Загалом, все це відповідає активності ведення кампанії різними політичними силами, а також наявними інформаційними ресурсами.

Що ще привертає увагу – строка "інші та місцеві партії", за які готові проголосувати аж 22% опитаних.