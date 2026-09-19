Україна готує "план Б" для Верховної Ради на випадок знищення будівлі парламенту

Український парламент готується до найгірших сценаріїв війни та створює запасне місце для роботи. Уряд уже виділив кошти на облаштування таємної локації, куди переїдуть депутати в разі руйнування головної будівлі.

Про це в етері телемарафону повідомила народна депутатка, голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа.

Що відомо про плани Ради на випадок знищення будівлі парламенту?

На створення резервного пункту в державному бюджеті передбачили 263 мільйони гривень.

За словами Підласої, ці гроші використають виключно у випадку фізичного знищення історичної споруди на вулиці Грушевського.

Що відомо про секретний об'єкт?

Деталі будівництва та точне розташування нової локації наразі тримають у суворій таємниці.

Я не можу це коментувати дуже детально, тому що цей проєкт захищений з міркувань безпеки,

– підкреслила Підласа.

Вона також уточнила, що виділені мільйони не мають жодного стосунку до ремонту укриття в діючій будівлі парламенту. Додаткових коштів із державного бюджету на ці потреби не витрачали.

Інші бюджетні рішення

Водночас Міністерство фінансів вирішило перенести на грудень капітальні видатки держбюджету, які планувалися на цю осінь. Це стосується фінансування захисту енергетичних об'єктів та підготовки країни до зими.

Крім того, у проєкті бюджету закладено підвищення мінімальної заробітної плати, однак воно відбудеться лише з 1 січня 2027 року.