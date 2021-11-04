Лукашенко не просто не сбрасывает обороты миграционного кризиса, но наоборот наращивает их. И вскоре поток беженцев на границе Польши, Литвы и Латвии может сильно возрасти.

До теми Кремль таємно перекидає агентів до ЄС, прикриваючись мігрантами з Білорусі

Казалось бы, у режима возникли проблемы в переброске мигрантов из Ирака, так как Запад надавил на тамошнее руководство и они сбавили темпы отправки авиарейсов в Минск. Но режим диктатора тут же переключился на мигрантов из Сирии и Палестины.

В Минск прибыли послы Палестины и Сирии

Накануне глава белорусского департамента по авиации Артем Сикорский анонсировал международные рейсы не только в Минск, но и в ряд других областных центров Беларуси. И сразу после этого сообщения, в МИД Беларуси для каких-то таинственных консультаций, прибыли послы Палестины и Сирии.

И если беларусский МИД ограничился лишь сообщением о том, что Минск и Дамаск говорили об укреплении отношений, то вот сирийское информагенство САНА не скромничало и заявило всё как есть – режимы Беларуси и Сирии объединяются для совместной борьбы с Западом.

В этом контексте, похоже, что Лукашенко пошел по стопам Путина, который всегда берет себе в друзья нестабильные страны, чтобы уже их руками кошмарить Запад. И не стоит думать, что Россия в этом миграционном скандале не при чем, как об этом не раз заявлял Путин. Наоборот, Кремль всячески потакает этому и даже использует этот кризис для переброски своих агентов в страны ЕС под видом беженцев.

Об этом, кстати, ранее уже заявляли в Латвии. И вот новое подтверждение тому, что Россия также замешана в этом кризисе, пришло теперь из Германии. Да, мигранты из Беларуси добрались уже и до Германии. Так вот, в приграничном с Францией немецком городе Карлсруэ, полиция задержала двух граждан Пакистана.

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Они признались, что прибыли в Беларусь из России, а дальше, с помощью беларусских силовиков, проникли в Польшу, а дальше и в Германию. Об этом сообщает немецкая полиция. И это не единичный случай. Ведь в Германии заявили о том, что уже в ближайшие месяцы правительство ждет тысячи мигрантов со стороны Беларуси.

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Режим Лукашенко агрессивно атакует польскую границу

Ведь если в августе официально из Беларуси в Германию проникли около 500 человек, то уже в сентябре таких было почти 2 тысячи. И такая обеспокоенность немцев понятна, ведь режим Лукашенко всё более агрессивно атакует польскую границу. Накануне в МИД Польши заявили, что на территорию Польши из Беларуси, под покровом ночи, проникли несколько вооруженных человек в форме.

После того как польские пограничники их обнаружили, неизвестные показательно перезарядили автоматы и спокойно ушли обратно на территорию Беларуси. Из-за этого инцидента польский МИД уже вызвал на ковер посла Беларуси и выразил протест Минску в связи с провокацией. Но, это уже не первый инцидент с участием белорусских военных на польской границе.



Лукашенко всё более агрессивно атакует польскую границу / Фото Getty images

Днем ранее белорусские силовики угрожали польским пограничникам открыть огонь, если те не пропустят мигрантов. Об этом сообщило министерство обороны Польши. Еще ранее, появлялись сообщения о том, что белорусские силовики режут колючую проволоку на границе, чтобы пропустить мигрантов в Польшу, а также устраивают провокации, заставляя мигрантов забрасывать камнями польских пограничников, чтобы те, сорвавшись, применяли против них силу.

Напомню, что с начала сентября на границах Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, объявлен режим чрезвычайного положения, а Варшава даже выделяет 350 миллионов евро на строительство пограничной стены. В НАТО уже заявили, что следят за ситуацией и обещают всем трем странам помочь в сдерживании потока нелегалов.

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Но, мигранты создают дискомфорт уже и самим белорусам, ведь после того как Польша Литва и Латвия начали укреплять свои границы, всё больше мигрантов остаются в Минске ожидая пока силовики Лукашенко помогут им бежать в Европу. Поэтому становится очевидно, что Европа рано или поздно сможет справиться с миграционным кризисом, а вот сможет ли с этим справится сам Лукашенко, когда ЕС выстроит стену вокруг Беларуси – вопрос открытый.