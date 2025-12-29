Будівництво почали ще за Сталіна: що відомо про резиденцію Путіна "Ужин", яку "атакували" БпЛА

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна нібито "атакувала" резиденцію Володимира Путіна. Вона розташована в Новгородській області за 20 кілометрів від міста Валдай, недалеко від села Довгі Бороди.

Офіційна назва резиденції – будинок відпочинку "Ужин", від назви озера, на березі якого розташований комплекс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Фонд по боротьбі з корупцією Олексія Навального.

Що відомо про резиденцію Путіна?

Будівництво об'єкта 201 – саме так в офіційних документах іменувалася резиденція, розпочали 1934 року для Йосипа Сталіна, який був тут лише одного разу, 1939 року.

У 1940 році на березі озера Ужин завершили будівництво трьох будівель: з'єднані в єдиний комплекс Дача № 1 і Дача № 2, ближче до села Довгі Броди будинок для охорони Дача № 3.

Резиденція на озері Ужин / Фото ФБК

У 2021 році Фонд по боротьбі з корупцією Олексія Навального оприлюднив інформацію про "найтаємнішу офіційну дачу" Путіна – резиденцію "Довгі Бороди" на озері Ужин в Новгородській області. Згідно з кадастровою документацією, площа резиденції становить 250 гектарів.

Там розташовуються господарські будівлі, зокрема склади, гаражі, ангари й навіть невеликі гостьові будиночки. Решту землі оформлено на ТОВ "Прайм", яке належить Юрію Ковальчуку – другу російського диктатора та основному акціонеру банку "Росія". "Прайм" здає цю частину резиденції в оренду Управління справами президента Росії.

Зазначається, що на території розташовані близько 80 будівель. Серед них основний чотириповерховий будинок площею 3500 квадратних метрів, китайський павільйон, російська ізба, лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, дитячий майданчик з гірками, віп-ресторан з кінозалом, боулінгом, більярдною та мініказино.

Поруч розташований вдвічі більший будинок – це спа-комплекс із двома підземними поверхами загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів. На поверхових планах цієї будівлі розміщені солярій, флоат-басейн, кріокамери, масажні ванни, кабінети стоматології, косметології, грязелікування та лімфопресу, 25-метровий басейн та окремий масажний блок.

На іншому поверсі розташовані спальня, 200-метровий хол, 500-метрова вітальня, кімната для сервірування, спеціальний ліфт для їжі та приміщення для акваріума площею 13 квадратних метрів.

Тоді як на підвальному поверсі розташовані кімнати персоналу та технічні приміщення, у тому числі для обслуговування соляної купелі, для грязелікування та спецзв'язку.

Так звана "атака" дронів на резиденцію Путіна