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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

РФ завдала авіаудар поблизу Дамаска: багато загиблих, – Reuters

18:27, сьогодні 1881 Читать новость на русском
Російські авіаудари
Російські авіаудари / rbc.ua

Щонайменше 30 цивільних осіб загинули в результаті вибуху бомб, скинутих російськими реактивними літаками на житловий район на схід від столиці Сирії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію спостерігачів та працівників цивільної оборони.

Агенство повідомляє, що принаймні чотири бомби зруйнували дві будівлі у місті Місраба в Південній Гуті, внаслідок бомбового удару загинули близько 20 осіб і поранено більше 40. За даними спостерігачів, серед загиблих – 11 жінок і дітей.

Читайте також: На авіабазі в Сирії знищено 7 російських літаків: деталі

В іншому місці в Східній Гуті, останньому великому анклаві повстанців поблизу Дамаску, принаймні 10 людей загинули під час повітряних ударів.

За підтримки російських авіаударів сирійські урядові сили в останні місяці активізували військові операції у Східній Гуті.

Теги: Війна у Сирії Жертви Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
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