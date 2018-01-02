Рішення США надати Україні зброю значно знизило військову агресію Росії, – Аслунд

Аналітик Atlantic Council у Вашингтоні Андерс Аслунд привітав рішення про надання Сполученими Штатами Америки озброєння Україні, вказавши на той факт, що це значно знизило військову агресію Росії.

Про це Андерс Аслунд написав у Twitter.

"Військова агресія Росії проти України, схоже, різко знизилася після того, як США 22 грудня оголосили, що поставлятимуть зброю до України. Здається, спрацювало", – йдеться у повідомленні.

Russia's military aggression against Ukraine appears to have decreased sharply after the US on Dec 22 announced it would deliver arms to Ukraine. It seems to have worked. — Anders Åslund (@anders_aslund) 2 січня 2018 р.

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Нагадаємо, 22 грудня 2017 року США вирішили надати Україні летальну оборонну зброю. Адміністрація президента Дональда Трампа схвалила постачання Україні снайперських гвинтівок M107A1 і супутнього устаткування на суму 41,5 мільйони доларів.