Рішення США надати Україні зброю значно знизило військову агресію Росії, – Аслунд
Аналітик Atlantic Council у Вашингтоні Андерс Аслунд привітав рішення про надання Сполученими Штатами Америки озброєння Україні, вказавши на той факт, що це значно знизило військову агресію Росії.
Про це Андерс Аслунд написав у Twitter.
"Військова агресія Росії проти України, схоже, різко знизилася після того, як США 22 грудня оголосили, що поставлятимуть зброю до України. Здається, спрацювало", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 22 грудня 2017 року США вирішили надати Україні летальну оборонну зброю. Адміністрація президента Дональда Трампа схвалила постачання Україні снайперських гвинтівок M107A1 і супутнього устаткування на суму 41,5 мільйони доларів.
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