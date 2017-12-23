Рішення Трампа про зброю Україні – це "святкова" відповідь Путіну, – Березовець

Рішення Трампа про виділення Україні оборонного озброєння є символічним і не позбавлене притаманного американцям почуття гумору.

Про це у своєму Facebook пише експерт Тарас Березовець.

Рішення адміністрації Трампа про виділення Україні летального озброєння, включаючи протитанкові комплекси, не позбавлене символізму. І в цьому теж неабияка частка американського гумору, –

зазначає він.

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Березовець згадує, що неабияк символізм, приурочений до святкових дат, обожнює президент Росії Володимир Путін. За 4 роки війни на Донбасі, він вже збільшував кількість обстрілів до Дня незалежності України і влаштовував загострення на фронті на релігійні свята.

"Рішення Трампа – це не що інше як симетрична відповідь, оскільки про нього стало відомо саме напередодні протестантського Різдва", – переконаний політтехнолог.

За його словами, рішення США могло стати відповіддю адміністрації Трампа на провал переговорів спецпредставника Держдепу США Курта Волкера з помічником Путіна Владиславом Сурковим.

Найсмішніше, що відповідати Путіну нічим. У Кремлі зі здриганням очікують підсумків розслідування про втручання російських спецслужб в президентські вибори в США на початку лютого. За цим неминуче піде новий пакет персональних санкцій. А полів, на яких американська адміністрація готує сюрпризи, ще ой як багато,

– зазначив експерт.

23 грудня у Державному департаменті заявили, що США готові надати Україні оборонне озброєння.