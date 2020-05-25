Рівень безробіття за рік зріс на майже 50%: інфографіка

Ситуація з кількістю безробітних змінилась у 2020 році, коли в Україні запровадили карантин. Кількість людей, які залишились без роботи, сягає понад 400 тисяч.

Протягом чотирьох років кількість безробітних не була дуже високою. Повідомляє 24 канал, за даними Державного центру зайнятості.

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У 2017 році зареєструвалось 374 тисяч безробітних, у травні 2018 року – 326 тисяч, у 2019 році – понад 311 тисяч осіб. Протягом цих років люди масово не ставали на облік.

Уже у 2020 році, після запровадження карантину через COVID-19, безробітних в Україні стало 475 тисяч.

Протягом лютого було зареєстровано 373, 1 тисяч безробітних, вже у березні їх кількість зросла близько на 3 тисячі осіб. На початку квітня, коли карантин уже тривав, то кількість безробітних зменшилась до 349 тисяч. Станом на 1 травня 2020 року кількість осіб без роботи становить 475 тисяч, що на 47% більше, ніж у травні 2019 року.



Кількість безробітних в Україні / Інфографіка 24 каналу

У переробній промисловості без роботи залишилось понад 60 тисяч осіб, що на 60% більше порівняно з травнем минулого року. У сферах сільського, лісового, рибного господарств – 64 тисячі, це на 25% більше.

Найгірші показники в готельно-ресторанному бізнесі – +125% безробітних і в сферах постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – + 103%.

Щодо ІТ-сфери, то з квітня до травня кількість зареєстрованих безробітних зросла на 60%, а фахівців операцій з нерухомістю на біржі зайнятості – на 57%.