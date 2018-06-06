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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Рівень безробіття в Україні втричі вищий за економічно допустимий, – економіст

211 Читать новость на русском
Безробіття в Україні
Безробіття в Україні / slk.kh.ua

В Україні за даними Держслужби статистики, до категорії активних станом на 2017 рік належать 17,85 мільйона громадян. З них 16,2 мільйона – зайняті, 1,7 мільйона або 9,5% – безробітні.

Безробіття вважається навіть корисним, коли воно обчислюється в межах 3%. Ринок праці – "живий". Хтось звільняється, вагітніє, помирає, досягає повноліття, таким чином створюючи потребу в нових робочих місцях. І ці 3% якраз і створюють потрібний запас на ринку праці. Про це у інтервю 24 каналу розповіла економіст, викладач і дослідник економіки Національного університету "Києво-Могилянська академія" Оксана Неживенко.

У нас рівень безробіття – більш ніж втричі вищий. Це, звичайно, швидше погано. Набагато більше непрацюючих людей, ніж могло би бути. Однак, деякі безробітні цілком можуть бути зайнятими неформально – торгувати на Olx, просувати бізнес на Instagram, наприклад. Крім того, деякі українці можуть бути зайняті одночасно і формально, і неформально, якщо особа має кілька робіт,
– уточнила економіст.

Неживенко також відзначила – рівень зареєстрованого безробіття у Державній службі зайнятості традиційно низький, між 400-450 тисяч осіб, або 2,4% від економічно активного населення.

Детальніше про реалії зайнятості в Україні читайте в публікації: Безробітні і "нелегали": кого більше серед українців 

Теги: Новини України статистика безробіття
Джерело: 24 канал
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