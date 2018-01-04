Різдво-2018 в Карпатах, у Львові та Києві: найцікавіші події в Україні

Різдво – одне із найказковіших свят у році. Хоча, традиційно, це родинне свято, однак у ці довгі вихідні можна й задуматися про відпочинок далеко від дому. Про те, куди поїхати на Різдво-2018 в Україні – читайте далі.

Особлива святкова атмосфера на Різдво у Карпатах, у Львові, Києві, Чернівцях. Сайт 24 підготував для вас афішу найцікавіших різдвяних подій в містах України.

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Різдво-2018 в Карпатах

Туристичні фірми на Різдво пропонують насичені тури в Карпати, на Прикарпаття і Закарпаття. Саме там ви відчуєте весь колорит свята з гуцульськими традиціями. У програмах пропонують різні атракції: традиційна карпатська Свята вечеря з 12 стравами гуцульської кухні, святкові різдвяні обіди, місцеві вертепи, коляда, екскурсії у гуцульські храми, музеї, замки, дегустації вин і сирів, сауни, термальні басейни, катання на санях та багато іншого.



Різдво в Карпатах: відчуйте атмосферу автентичного гуцульського свята

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Тривалість поїздки – переважно 3 дні (2 ночі). Ціни стартують від 2 тисяч гривень з людини за тур.

Різдвяні вихідні в Ужгороді

В Ужгороді – столиці Закарпаття – помпезніше святкують католицьке Різдво, 25 грудня. Однак упродовж усіх різдвяних свят до 15 січня на набережній Незалежності працюватиме новорічно-різдвяний ярмарок.

А 9 січня на Театральній площі відбудеться вертепне свято "Христос Народився! Всім сповіщаємо!".



Різдвяний Ужгород (фото: 0312.ua)

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Різдво-2018 у Львові

Різдво у Львові – направду неймовірне, адже тут завжди дотримуються старовинних українських традицій.

2 січня на площі Ринок під розпочався щорічний Конкурс льодових скульптур під гаслом "Силуети різдвяного міста". Скульптури пробудуть під стінами львівської Ратуші до 15 січня.



На Різдво Львів прикрашатимуть льодові скульптури (фото Миколи Крупея)

6 січня о 12:00 на площі Яворського відбудеться встановлення Різдвяного Дідуха, яке супроводжуватиметься колядами та співами.

7-8 січня на площі перед Львівською оперою театром триватиме Міжнародний різдвяний фестиваль (12:00-20:00).

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У Шевченківському гаю три різдвяні дні – 7, 8 і 9 січня – триватиме святкове дійство. На гостей чекають майстер-класи з прядіння, а також зі створення різдвяних павуків із соломи, читання різдвяних казок, дегустація хліба, спеченого у старовинній печі. Також усі охочі зможуть взяти участь у колядуванні від хати до хати. Під час свята "Різдво в Гаю" відбуватимуться театралізовані дійства вертепів, колядуватимуть гурти автентичного співу та відбуватимуться різноманітні зимові забави. Крім того, на території гаю діятиме різдвяний ярмарок зі святковими стравами: медовою кутею, пампушками, духмяним узваром та іншими смаколиками. Вхід у Шевченківський гай: 20 грн – дитячий квиток, 40 грн – дорослий.

7-8 січня о 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 у дворику Ратуші театр "Воскресіння" покаже неймовірну різдвяну виставу "Коли ангели спускаються на землю". Квитки можна придбати заздалегідь у касі театру "Вокресіння" або безпосередньо в Ратуші перед виставою. Ціна квитка: дитячий – 50 грн, дорослий – 100 грн.

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8 січня з 12:00 до 14:00 вулицями Львова пройде святкова Хода звіздарів. Розпочнуть колядувати на площі Ринок, а закінчать – на різдвяному ярмарку на проспекті Свободи.



Різдво у Львові: центральними вулицями колядуватимуть звіздарі (фото: lviv.vgorode.ua)

9 січня у Львівській опері пройде концерт "Різдво в опері" за участю Тараса Чубая, гурту "Плач Єремії" та хорової капели "Дударик". Заплановано два концерти – на 17:00 та на 19:30. Ціни квитків – 100-950 грн.

А ще ж не забувайте про різдвяні ярмарки на проспекті Свободи та площі Ринок – перший працюватиме до 20 січня, другий – до 15-го. Ярмарок біля Оперного відкритий у робочі дні з 11:00 до 22:00, а у вихідні – з 10:00 до 23:00.

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Різдво-2018 у Києві

На різдвяні свята у Києві також буде чимало цікавих локацій. На Софійській площі продовжить роботу святковий ярмарок.

6 січня, на Святвечір, кияни колядуватимуть на Софійській площі. "Вечір перед Різдвом" триватиме з 18:00 до 22:00.

7 січня з 12:00 до 15:00 на Софійській площі відбудеться Різдвяна хода звіздарів та Різдвяний концерт.



У Києві на Різдво чимало святкових заходів відбудеться на Софійській площі (фото: ukrafoto.com)

З грудня до 9 січня на Контрактовій площі (сквер біля пам’ятника Петру Сагайдачному) працюватиме парк казкових скульптур і атракціонів "Казки старого Подолу". Також тут відкритий різдвяний ярмарок.

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На "Співочому полі" проходить фестиваль "Льодовиковий період", він триватиме до 30 січня. На території фестивалю ви зможете покататися на тюбінгах та санях, запряжених хаскі, відвідати контактний зоопарк та дитячі атракціони, побачити квіткові композиції в льоду та снігові фігури. Крім того, на території фестивалю працюватимуть фотозони, теплі намети, фуд-корти і сувенірні лавки. Вхідний квиток: 50 грн (з урахуванням сноутюбінгу).

До 14 січня працюватиме парк розваг "Зимова Країна на ВДНГ". Це понад 20 розважальних локацій для дорослих і дітей, зокрема, резиденція Діда Мороза, тюбінгові гірки, каток, виставка крижаних скульптур, контактний зоопарк. Вхід на територію парку безкоштовний, однак є там і платні зоні (розраховуватися можна лише банківською карткою).

Різдво-2018 в Чернівцях

На Різдво у Чернівцях заплановані численні фольклорні заходи.

7 січня о 14:00 на площі Соборній відбудеться концерт "На щастя, на здоров'я – колядує світ".

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8 січня там же впродовж всього дня зі святковою програмою "Іде Різдво з колядою" виступатимуть колективи релігійних громад Чернівців.



Головна ялинка Чернівців 2018 (фото: chv.tv)

8 січня о 15:00 на площі Центральній планується концертна програма "Прийшла коляда, відкривайте ворота".

9 січня у Центральному парку культури на площі Театральній відбудеться святкова новорічна програма "Чарівне дзеркало". Початок о 13:00.

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15 січня мешканців та гостей Чернівців запрошують на площу Філармонії, там відбудеться фестиваль Маланок "Маланка-FEST". У цей день Чернівці перетворяться на своєрідний карнавал. Це унікальне дійство, на якому представлена українська, бессарабська, гуцульська, молдавська, румунська маланка, традиції яких збережені на Буковині.

Різдво-2018 в Одесі

7 січня на Різдво в Одесі на площі Думській пройде різдвяний фестиваль, де презентують величезний шоколадний пряниковий торт. Початок о 14:00.



7 січня на Дерибасівській відбудеться фольклорний фестиваль.



Різдвяна Одеса (фото з Twitter @Paintman2015)

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Різдво у Конотопі

Однією з найцікавіших подій в Україні на різдвяні свята буде Святкове Різдвяне Богослужіння в Соборі Різдва Пресвятої Богородиці в місті Конотоп (Сумська область). 6 січня, на Святвечір, співачка Руслана презентує там унікальний проект "Святе Різдво. Молитва Світла". В акустиці храму Руслана з чоловічою хоровою капелою ім. Л. Ревуцького виконає духовні твори з канонічної Різдвяної Літургії. Співачка підготувала авторські версії молитов: "Отче наш", "Богородице Діво, радуйся", "Святий Боже", "Світе Тихий".



На Святвечір Руслана презентує унікальний проект у Конотопі (фото: Facebook Руслани Лижичко)

Початок о 17:00. Дивіться трансляцію проекту Руслани "Святе Різдво. Молитва Світла" на 24 Каналі.