Різдво в анексованому Криму: хор у російських костюмах заспівав українські колядки

У неділю, 7 січня, на Різдво в окупованому Сімферополі встановили вертеп та співали українські колядки. Дійство відбувалося на площі Леніна біля новорічної ялинки.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Літургію біля вертепу провів протоієрей Сімферопольської єпархії Московського патріархату отець Іоанн Шимон.

Читайте також: У Криму окупанти влаштували мілітарне свято з алкоголем і дітьми: опубліковані фото

На заході кілька українських колядок виконали церковний хор і міський хор художньої самодіяльності у російських національних костюмах.

"Ми співали і співали б колядки українською, але нам вони (організатори вистави) сказали, українською треба виконати тільки дві колядки", – сказала одна з хористок.

Святкова вистава біля вертепу зібрала кілька десятків сімферопольців.