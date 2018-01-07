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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВИНИ БІАТЛОНУ

Різдво в анексованому Криму: хор у російських костюмах заспівав українські колядки

17:51, сьогодні 3475 Читать новость на русском
Різдво у Криму 2018
Різдво у Криму 2018 / Скріншот з відео

У неділю, 7 січня, на Різдво в окупованому Сімферополі встановили вертеп та співали українські колядки. Дійство відбувалося на площі Леніна біля новорічної ялинки.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Літургію біля вертепу провів протоієрей Сімферопольської єпархії Московського патріархату отець Іоанн Шимон.

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На заході кілька українських колядок виконали церковний хор і міський хор художньої самодіяльності у російських національних костюмах.

"Ми співали і співали б колядки українською, але нам вони (організатори вистави) сказали, українською треба виконати тільки дві колядки", – сказала одна з хористок.

Святкова вистава біля вертепу зібрала кілька десятків сімферопольців.

Теги: Новини України Різдво Новини Криму Анексія Криму Музика Сімферополь
Джерело: 24 Канал
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