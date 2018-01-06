У Криму окупанти влаштували мілітарне свято з алкоголем і дітьми: опубліковані фото

У п’ятницю, 5 січня, в окупованій Євпаторії "місцева влада" влаштувала чергове військове шоу. Нагодою для його проведення стала 76-та річниця із дня висадки Євпаторійського морського десанту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Олексій Голобуцький, додавши відповідні фото.

Він зазначив, що окупаційна влада до участі в шоу вже традиційно залучила дітей у військових костюмах. Сам же захід не обійшовся без розпивання алкоголю.

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"Святкування, судячи по фото, вдалося: одного, геть "типового десантника" з опухлою пикою тягнуть після "бойової півлітри". Ну і пліт з діточками зараз, напевно, відштовхнуть від берега під бадьору музичку, а тижні через три пару-трійку юних канібалів виловлять турецькі рибалки", – мовиться у повідомленні Голобуцького.