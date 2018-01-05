Традиції і звичаї на Різдво в Україні: колядники, вертеп і ворожіння

Традиції і звичаї Різдва в Україні значно відрізняються від європейських, чи тих, які ми бачимо в американських фільмах. Давні колядки, вертеп і навіть дівоче ворожіння – це те, що робить унікальними традиції українського Різдва.

Святковий стіл

Різдво для більшості сімей розпочинається з Богослужіння. Зазвичай вранці 7 січня родини йдуть до церкви. А після цього сідають за святковий стіл. Поки господиня накриває на стіл, чоловік обходить будинок та посипає його сіллю, яку перед тим освятили в церкві, – для захисту від злих сил. З цією ж метою на 4 кутках стола розкладають зубки часника.

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Також під скатертину прийнято класти трохи сіна та копійок. Це роблять для того, щоб наступний рік приніс багатство. І мається на увазі не так матеріальне збагачення, а більше хороший врожай чи щось подібне.

На відміну від Святвечора, під час різдвяного обіду вже не обмежуються пісною їжею. Зазвичай на столі у цей день шинка, ковбаса, яйця, холодець та багато іншого.



Різдво в Україні: святковий стіл

Ще одна традиція Різдва – залишати по ложці кожної страви для духів померлих родичів. В давнину українці вірили, що у великі свята померлі родичі приходять святкувати разом. Зараз це вірування, мабуть, зникло, однак і сьогодні у багатьох сім’ях притримуються цієї традиції.

Коляда

Унікальною українською традицією є колядники. Усі три дні святкування супроводжуються співами колядок. Колядують під час застіль, коли йдуть один до одного в гості. Також діти ходять колядувати до сусідів і родичів, а за свою пісню отримують гроші або солодощі.

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До речі, у деяких регіонах готуються до колядування заздалегідь та виготовляють колядницькі обладунки: восьмикутну зірку, маску Кози тощо. З цими речами і ходять колядувати.



Різдво в Україні: коляда

Парубоцька коляда

Крім дітей, колядувати ходять і дорослі парубки. Вони вибирають головного – березу. З собою вони можуть мати і музичні інструменти. Спочатку вони підходять до вікна, і береза гукає:

Пане господарю, благословіть Христа славити! Чи дозволите колядувати. Колядувати, дім звеселяти. Дім звеселяти, дітей збудити, Христа славити?!

"Просимо!", — каже господар.

Це стає командою для решти хлопців, і всі починають колядувати.

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Дівчата-колядники

Окремо від хлопців можуть ходити і дівчата. Зазвичай вони ходять колядувати ввечері. А у деяких регіонах України групи дівчат ходять співати на Щедрий вечір (18 січня).

Вертеп

Це ще одна унікальна українська різдвяна традиція. Класичний сюжет вертепу – це історія про народження Ісуса Христа. Однак, часто до сценарію додають і історію українського народу.

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Неодмінний атрибут вертепу – різдвяна зірка. Її вважають символом радості, саме вона несе новину про народження Ісуса. Зірку виготовляють із дерева, а потім обклеюють кольоровим папером, тканинами та додають китиці.

Вертеп у Тернополі

Ворожіння

Це може видатися дивним, але давньою різдвяною традицією є ворожіння. Зазвичай, свою долю намагались дізнатись дівчата. Вони ворожили на добрий врожай, погоду, на багатство і, звичайно ж, на судженого і заміжжя.

Для ворожіння часто використовували підручні речі. Наприклад, брали свічку і лили її віск у воду, головне, щоб свічка не була освячена. Після цього дівчата мали побачити візерунок, що підказав би їм майбутнє.



Ворожіння на Різдво

Різдвяні традиції: чого робити не можна

Згідно із церковною традицією, 7 січня можна снідати лише після того, як сім’я повертається із церкви. Першу ложку має з’їсти голова родини та благословити трапезу. Лише після цього інші члени сім’ї можуть приступати до частування.

Різдво вважають святом милосердя, тож не можна відмовляти нужденним у милостині. Своєрідною милостинею є і подяка колядникам, тому не реагувати на цей спів також не можна. Також у цей день заборонено лихословити і сваритися.

Як і в більшість православних свят у Різдво забороняється шити, прати, прибирати, працювати в хаті та робити іншу фізичну роботу. Ну, і народження Христа слід зустрічати охайними, не можна святкувати у старому, брудному одязі.

Та все ж найкраща традиція та цінність Різдва – проводити час з родиною. Тож не забувайте про своїх рідних, започатковуйте власні традиції і насолоджуйтесь цим святом.