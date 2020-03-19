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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ризикуєте втратити значно більше, – радник Авакова звернувся до роботодавців через карантин

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      У МВС закликають представників бізнесу та людей, які працюють в приватному та державних секторах, зробити так, аби максимальна кількість працівників, які мають таку можливість, працювали віддалено.

      Суспільство має дорослішати під час таких викликів, а самоорганізація є запорукою ефективного виходу з цієї кризової ситуації. Про це в ефірі програми "Ранкове шоу" на 24 каналі розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

      До слова У Києві утворилися величезні черги на маршрутки: фото, відео

      "Щоб заощадити зараз 2 – 3 тижні на роботі, намагаючись десь заробити, насправді, ви ризикуєте втратити значно більше", – сказав Варченко.

      Він також пояснив ситуацію зі заповненим транспортом в містах України під час карантину. За його словами, поліцейські працюють над врегулювання цього питання, але головне – це усвідомлення людей, яке може зберегти здоров'я їхнє та рідних.  

      "Суспільство – це не кнопка, коли натиснувши її всі ходять одразу дисципліновано та дотримуються правил, а вимкнувши – всі повертаються до попереднього стану. Я прошу з розумінням поставитись, що біля кожного громадянина України не можливо поставити поліцейського. Ми закликаємо всіх українців розуміти ризики та дотримуватись правил і рекомендацій, які висуваються українськими владними органами, місцевого самоврядування, а також ВООЗ", – додав він. 

      Що відомо про обмеження транспорту під час карантину? В Україні на час карантину заборонили залізничне, авіа-, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. 

      У трамваях і маршрутках ввели обмеження на кількість пасажирів. Так, в одному салоні маршрутного таксі можуть перебувати не більш як 10 людей, а у вагонах тролейбусу та трамваю – до 20 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.

      заборони карантин
      Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Транспорт Новини Києва Міністерство внутрішніх справ Поліція
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