Різке подорожчання долара: радник президента пояснив, чого чекати українцям

Зміна уряду та новини про коронавірус в Україні вплинули на курс валют, зокрема українська гривня трохи просіла. Однак коливання у 5 – 10% вважається абсолютно нормальним процесом.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

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"Я не бачив європейців, які б кинулись в банки і почали купувати євро лише через те, що вони очікують, що євро буде послаблюватись до долара. Але Україна специфічна країна через те, що ще з Радянського Союзу, будь-яке зрушення, яке відбувається з валютою, сприймається як індикатор ефективної чи неефективної економічної політики. Але в будь-якому випадку 5 – 10% це нормальне коливання", – сказав Устенко.

Довідка. У бюджеті на 2020 рік закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

Він пояснив, що жодних макроекономічних фундаментів для того, щоб з'явились думки про те, що гривня почала рух у бік девальвації, немає.

"Треба пам'ятати, що необхідно дивитись на об'єм золотовалютних резервів і на передбачені виплати. Об'єм золотовалютних резервів України стоїть на позначці у 25 мільярдів доларів, виплати, які передбачені на цей рік, включаючи так званий дефіцит рахунку поточних операцій, становить 10 мільярдів доларів, прихід прямих іноземних інвестицій прогнозують у розмірі 3 мільярди доларів, виходить, що на відкриті та закриті потреби залишається 7 мільярдів доларів. То як може виникнути дефолт?", – додав радник президента.

До слова, станом на 6 березня, Національний регулятор встановив, що за американський долар доведеться заплатити 24 гривні 74 копійки.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу