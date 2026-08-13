ЗСУ знищили російську РЛС "Небо-У" в Севастополі та вдарили по складах окупантів

Українські захисники завдали чергової серії точкових ударів по ключових військових цілях ворога. Під прицілом опинилися важливі об'єкти як на окупованих територіях, так і в глибокому тилу противника.

Про це повідомили у Генштабі.

Однією з головних цілей стала далекобійна трикоординатна радіолокаційна станція метрового діапазону "Небо-У", розташована в тимчасово окупованому Севастополі.

Ця система призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Виведення її з ладу суттєво знижує спроможність ворога контролювати повітряний простір.

Крім того, українські воїни поцілили в пункт управління безпілотниками біля Мирного на Запоріжжі та в склад пально-мастильних матеріалів у районі Довжанська на Луганщині.

Серйозних утрат противник зазнав і через ураження складу боєприпасів поблизу Нового Гаю на Запоріжжі та складу матеріально-технічних засобів біля Каланчака на Херсонщині.

Також було завдано удару по місцю зосередження особового складу окупантів у районі Бутирок Бєлгородської області РФ.

Усі ці точкові ураження суттєво порушують логістичне забезпечення росіян і знижують їхні можливості щодо накопичення боєприпасів та резервів.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня Сили оборони атакували низку цілей на тимчасово окупованих територій. Це вплине на боєздатність ворожих підрозділів.

У Генштабі зауважили, що ураження цих об'єктів послаблює спроможності ворога здійснювати управління ударними БпЛА, підтримувати справність військової техніки та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.