Українські студенти найчастіше цікавляться вакансіями викладальників товару, операторів колл-центру, репетиторами, пішими кур'єрами і барменами. А роботодавці обіцяють для них зарплатню від 9 до 18 тисяч гривень.

Де б заробити гроші, та як все це поєднати з навчанням — щороку такі питання постають перед тисячами студентів. Які вакансії пропонують для студентів, скільки обіцяють платити та чи взагалі законне таке працевлаштування, читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що пропонують студентам та скільки платять

Знайти роботу студентам не так легко, адже офіційно працевлаштовувати їх хочуть далеко не всі, а для багатьох вакансій студентам просто не вистачає досвіду. Міжнародний ресурс з пошуку роботи Jooble проаналізував пропозиції українських роботодавців для студентів під час літніх канікул.

Так, згідно з даними компанії, роботодавці шукають найчастіше студентів на такі позиції:

касир — з пропозицією по заробітній платі від 4000 до 12000 гривень;

кредитний експерт — від 5000 до 15000 гривень;

репетитор/викладач англійської мови — від 10000 до 25000 гривень;

продавець-консультант — від 10000 до 15000 гривень;

офіціант — від 4000 до 17000 гривень.

Найбільшу кількість пропозицій по роботі для студентів було зафіксовано в Києві, Дніпрі та Харкові. Найменш зацікавлені в студентах як співробітниках роботодавці в Черкасах, Чернігові та Івано-Франківську — там із початку літа для них було опубліковано найменшу кількість вакансій на сайті Jooble, — кажуть експерти.

Вони додають, що найрідше студентів запрошують працювати диспетчерами таксі, юристами, бариста, операторами колл-центру та мерчендайзерами, бо надають перевагу людям з досвідом роботи.

Експерти аналітичного центру hh.ua | grc зауважують, що початок кар’єри — одна зі сфер з досить високою конкуренцією. Так, за останні п’ять років на одну вакансію у цій профсфері припадало від 6 до 15 резюме. А з настанням коронакризи цей показники, як і в усіх інших профсферах, виріс в 2-3 рази.

Більше за все зацікавлені у пошукачах-початківцях IT-компанії — ними було розміщено майже кожну п’яту (17%) пропозицію про роботу для кандидатів без досвіду. Крім того активно поводили себе роботодавці з галузей "Роздрібна торгівля" (13% вакансій) та "Послуги для бізнесу" та "Освітні установи" (по 9% від кожної), — розповідають аналітики.

Вони додають, більше половини роботодавців, які шукали фахівців без досвіду, готові були платити їм у діапазоні від 9 000 гривень до 18 000 гривень.

Самі ж студенти на сайті Jooble найчастіше шукали роботу викладальником товару, оператором колл-центру, репетитором, пішим кур'єром і барменом. Найрідше — аніматором, відбірником товару, касиром, продавцем-консультантом і офіціантом.

У працевлаштуванні студентів все ж є певні особливості / Фото: Unsplash

Чи можуть студенти працювати легально

Та постає питання, чи можуть студенти, або ж неповнолітні, працювати на законних підставах. Юристи запевняють — можуть, але з деякими особливостями. Олексій Бурчевський, юрист-аналітик міжнародної юридичної фірми Kinstellar, каже, що студенти мають всі ті ж права на працевлаштування, що й інші громадяни України, але з певними особливостями. Наприклад, студенти заочної (вечірньої) форми навчання мають право отримати додаткову оплачувану відпустка у зв'язку зі здачею ними іспитів, лабораторних та дипломних робіт. Роботодавець також зобов'язаний раз на рік компенсувати 50% проїзду таких студентів до місця навчання і назад.

Студенти денної форми навчання взагалі мають право працювати тільки у вільний від навчання час, відповідно, для них зазвичай встановлюється неповний робочий час за погодженням з роботодавцем, — каже Бурчевський

Олег Горецький, адвокат, керуючий партнер ЮФ "Горецький і Партнери", розповідає, що студенти можуть працювати лише у позанавчальний час, але студент працевлаштовується в підприємстві, установі, організації як за основним місцем роботи, а не за сумісництвом.

"Оплата праці здійснюється на загальних підставах або пропорційно відпрацьованому часу у разі наявності такої угоди сторін чи працевлаштування на неповний робочий день", — каже Горецький.

Надія Загрія, старший партнер PRAVO GARANT, пояснює, що на час проходження практики чи іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу студент, який отримує стипендію зберігає за собою це право.

"Потенційні роботодавці часто намагаються "замінити" фактичне виконання студентами трудових обов’язків поняттям "стажування", та вважають, що стажування є сто відсотків безоплатним і не має нічого спільного з працевлаштуванням. Але це не так", — каже Загрія.

Вона додає, що тоді, коли стажист фактично виконує професійні роботи, підприємство повинно виплачувати йому зарплатню за всю виконану. А заробітна плата виплачується згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Легально працевлаштовувати людей в Україні можна лише з 16 років / Фото: Unsplash

З якого віку можна працювати в Україні

Працювати можуть і неповнолітні студенти, щоправда, в такому разі з певними обмеженнями. Олексій Бурчевський пояснює, що для неповнолітніх встановлюється скорочений робочий тиждень (максимум 36 годин), він не може працювати на важких, шкідливих і небезпечних роботах і повинен проходити щорічні медичні огляди до того моменту, поки йому не випомниться 21 рік.

В цілому, в Україні не можна працевлаштовувати осіб, які не досягли 16-рінчого віку. Втім, є певні виключення, так Олексій Горецький розповідає, що працевлаштувати можуть і з 14 років, але за згодою одного з батьків.

"Допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює", — підсумував Горецький.