Через пандемію коронавірусу мільйони українських трудових мігрантів повернулися до країни, але зараз вони знову поступово починають виїжджати на заробітки за кордон.

Нещодавно, німецький залізничний концерн Deutsche Bahn опублікував оголошення про пошук електромонтерів з України. Сайт 24 каналу дізнавався, яких українських спеціалістів шукають за кордоном найчастіше, скільки їм платять та чи поновлюється в країні трудова міграція.

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Чи їздять українці зараз працювати за кордон

Коли на початку весни світ почав закривати свої кордони та переходити до жорсткого карантину, велика кількість українських трудових мігрантів повернулася до країни. Уряд повідомляв, що повернулося близько 2 мільйонів громадян.

Після цього українці стикнулися з тим, що не мали змоги виїхати за кордон під час пандемії, в уряді ж наголошували, що не ведуть перемовин з іншими країнами про організацію рейсів та вивезення людей на роботу. Тим не менш, потім за сприянням МЗС були організовані рейси, які допомагали сезонним працівникам дістатися до тих країн, де вони працювали. Тоді чиновники казали, що все ж будуть допомагати організувати рейси для сезонних робітників, якщо їхнє працевлаштування буде легальним.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук та незалежний експерт, каже, що вже з початку літа люди знову почали їхати на заробітки, а зараз більшість трудових мігрантів, які раніше повернулися, вже виїхали за кордон.

Більшість заробітчан як і раніше їздить на заробітки до Польщі та Чехії. Проте, також їдуть і до Великобританії, Німеччини, Фінляндії, тощо. Скоротився приток заробітчан, до країн які сильно постраждали від епідемії: Іспанії та Італії. Виїзд за кордон для заробітчан значно ускладнився, — зазначив Хмелевський.

Він додав, що зараз заробітчанам доводиться після прибуття провести два тижні на карантині, також потрібно до виїзду офіційно оформити контракт та робочу візу.

Олександр Закриничний, правозахисник, уточнює, що наразі, особливо часто українці обирають для працевлаштування Польщу. Станом на 2020 рік на території Польщі працює близько 1,5 млн вихідців з України.

"Зараз громадянин України вправі виїхати у Польщу на строк від 6 до 9 місяців для влаштування на сезонну роботу. Польський закон надає можливість отримати карту перебування, яка дозволяє перебувати і працювати на території країни від 1 до 3 років з можливістю виїжджати на батьківщину і повертатися", — пояснив Закриничний.

Павло Кравчук, представник аналітичного центру "Європа без бар'єрів", зауважив, що, хоча пандемія та закриття кордонів обмежили можливості трудових мігрантів, поставили додаткові бар'єри та створили нові ризики, але процеси трудової міграції в цілому не зупинялися.

Під час весняного локдауну у березні-травні до України в'їхали на 450 тисяч громадян більше, ніж виїхало. Проте це не тільки трудові мігранти, а й, наприклад, туристи, які масово поверталися у березні. Проте вже з червня динаміка міняється на зворотню — виїхало на 35 тисяч осіб більше, а в серпні — на понад 100 тисяч, — наводить цифри Кучер.

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Кого шукають за кордоном

За кордоном потрібні різні працівники і попит на тих чи інших спеціалістів відрізняється в залежності від країни. Аналітики рекрутингового порталу grc.ua відмітили, що за кордоном часто шукають спеціалістів з таких сфер, як: ІТ, телеком, транспорт, виробництво та будівництво. Тобто є досить активний попит саме на робітничий персонал.

Польща

Аналітики міжнародного рекрутингового порталу Jooble, розповідають, що сусіди найчастіше шукають пакувальників на завод, різноробочих на фабрики та будівництва, далекобійників та швачок. Зарплаті пропонують різні, в середньому — від 20 до 25 тисяч гривень.

Німеччина

Тут шукають українських доглядальниць, покоївок, пакувальників шоколаду та будівників. Тут заробити можна до 50 тисяч гривень на місяць.

Італія

Сюди через коронавірус зараз їздить значно менше людей, але там також шукають доглядальниць, няньок та працівників на завод. Рівень зарплат тут також близько 20-30 тисяч гривень, а найбільший дохід пропонують няням — до 60 тисяч гривень на місяць.

Чехія

У цій країні потрібні водії-далекобійники, будівники, працівники на автозавод, різноробочі та зварювальники. Водіям пропонують найбільшу зарплатню — від 25 до 75 тисяч гривень. Зарплатня у інших працівників варіюється від 25 до 30 тисяч гривень.

Угорщина

Роботодавці кажуть, що потрібні представники робітничих спеціальностей — електрики, арматурники, каменярі. Але, порівнюючи з іншими країнами, зарплати тут не надто високі — від 15 до 28 тисяч гривень в середньому.