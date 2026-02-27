Мільйонні статки: що знайшли у підозрюваного у корупції полковника Повітряних Сил, – Bihus Info

Родина командувача логістики Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції, за останні роки могла придбати нерухомості на близько мільйон доларів. Більшість активів оформлені на його батьків та 26-річного сина.

Майно офіційно не представлене в декларації. Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.info.

Дивіться також Масштабне розкрадання: що відомо про посадовців Повітряних сил та СБУ, яких викрили на хабарі

Що відомо про мільйонні статки підозрюваного у корупції Українця?

Розслідувачі Bihus.Info встановили, що значна частина майна записана на матір полковника – пенсіонерку, яка у 2025 році відкрила ФОП. Згодом вона стала власницею апартаментів у гірськолижному курорті Буковель в комплексі Mountain Residence вартістю 6,5 мільйонів гривень. Крім того, на її ім'я оформлено новий будинок під Житомиром, кілька квартир у Києві та інші об'єкти нерухомості.



Журналісти знайшли нерухомість в Українця / Bihus.info

Журналісти також виявили активи у 26-річного сина Андрія Українця – Іллі. На нього записані квартира у столичному ЖК "Варшавський", а також кілька будинків і земельних ділянок на Житомирщині.

За підрахунками розслідувачів, загальна вартість майна, придбаного родиною за останні роки, може сягати близько мільйона доларів. Водночас у деклараціях самого полковника вказані лише кілька земельних ділянок, квартира та дві старі автівки.

Що відомо про викриття масштабної корупційної схеми?