Родинні зв'язки генпрокурора Кравченка з РФ: в Антикорупційному центрі розкрили шокуючі деталі

Генпрокурор Руслан Кравченко, який був одним з авторів законопроєкту про знищення НАБУ і САП, має прямі родинні зв'язки з Росії. Так само троє з п'яти його заступників.

Мовиться про Марію Вдовиченко, Віктора Логачова та Максима Крима. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу деталі розслідування.

Чи є офіційне пояснення?

Мартина Богуславець зазначила, що у родичів Руслана Кравченка та трьох його заступників знайшли російський слід. Зокрема, батько генерального прокурора Андрій Кравченко отримав російський паспорт у червні 2023 року. Відомо, що чотири рази він їздив до Ростовської та Воронезької областей.

Рідний брат заступниці Кравченка Марії Вдовиченко служив у військовій прокуратурі Росії. Її батько має кілька чинних бізнесів на території тимчасово окупованого Криму. Родина Віктора Логачова також має бізнес у Росії. Тому вони платять мільйони рублів податків у казну країни-агресорки. Крім того, рідні Максима Крима мають російські паспорти.

Буде друга частина цього розслідування. Важливо, що від генерального прокурора Руслана Кравченка ніколи не було офіційного пояснення усій цій інформації.

Після публікації розслідування Антикорупційний центр "Межа" звернувся до СБУ. Відповіді ще не було. Однак люди такого рівня посад, генеральний прокурор, його заступники мають проходити спецперевірку. Центр протидії корупції звертався до СБУ щодо перевірки заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко, однак там відмовилися проводити перевірку.

Очікую, що і щодо самого Руслана Кравченка, і Максима Крима, і Віктора Логачова ми отримаємо ідентичну відповідь. СБУ чомусь відмовляється це перевіряти. Ми знаємо, що чотири рази рідний батько генерального прокурора їздив до Ростовської та Воронезької області. Ми розуміємо, якими можуть бути мотиви, коли люди виїжджають з окупованої території. Хай Руслан Кравченко це пояснить,

– наголосила голова Антикорупційного центру.

За її словами, українці повинні почути офіційне пояснення, чому стільки російських паспортів серед родичів посадовців, сплачених рублів до російської казни.

Що варто знати про розслідування?