Родинні зв'язки генпрокурора Кравченка з РФ: в Антикорупційному центрі розкрили шокуючі деталі
- Генпрокурор Руслан Кравченко та троє його заступників мають родинні зв'язки з Росією.
- Антикорупційний центр "Межа" звернувся до СБУ з вимогою перевірки, офіційного пояснення від Кравченка досі немає.
Генпрокурор Руслан Кравченко, який був одним з авторів законопроєкту про знищення НАБУ і САП, має прямі родинні зв'язки з Росії. Так само троє з п'яти його заступників.
Мовиться про Марію Вдовиченко, Віктора Логачова та Максима Крима. Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу деталі розслідування.
Чи є офіційне пояснення?
Мартина Богуславець зазначила, що у родичів Руслана Кравченка та трьох його заступників знайшли російський слід. Зокрема, батько генерального прокурора Андрій Кравченко отримав російський паспорт у червні 2023 року. Відомо, що чотири рази він їздив до Ростовської та Воронезької областей.
Рідний брат заступниці Кравченка Марії Вдовиченко служив у військовій прокуратурі Росії. Її батько має кілька чинних бізнесів на території тимчасово окупованого Криму. Родина Віктора Логачова також має бізнес у Росії. Тому вони платять мільйони рублів податків у казну країни-агресорки. Крім того, рідні Максима Крима мають російські паспорти.
Буде друга частина цього розслідування. Важливо, що від генерального прокурора Руслана Кравченка ніколи не було офіційного пояснення усій цій інформації.
Після публікації розслідування Антикорупційний центр "Межа" звернувся до СБУ. Відповіді ще не було. Однак люди такого рівня посад, генеральний прокурор, його заступники мають проходити спецперевірку. Центр протидії корупції звертався до СБУ щодо перевірки заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко, однак там відмовилися проводити перевірку.
Очікую, що і щодо самого Руслана Кравченка, і Максима Крима, і Віктора Логачова ми отримаємо ідентичну відповідь. СБУ чомусь відмовляється це перевіряти. Ми знаємо, що чотири рази рідний батько генерального прокурора їздив до Ростовської та Воронезької області. Ми розуміємо, якими можуть бути мотиви, коли люди виїжджають з окупованої території. Хай Руслан Кравченко це пояснить,
– наголосила голова Антикорупційного центру.
За її словами, українці повинні почути офіційне пояснення, чому стільки російських паспортів серед родичів посадовців, сплачених рублів до російської казни.
Що варто знати про розслідування?
У розслідуванні Антикорупційного центру "Межа" мовиться, що батько генерального прокурора Андрій Кравченко, який отримав російський паспорт у червні 2023 року, проживав в Сєверодонецьку до окупації. Після отримання паспорта країни-агресорки він почав активно переміщуватися між Луганщиною та Росією.
Родина заступника генпрокурора Віктора Логачова має російський бізнес. Компанія працює на тимчасово окупованій Луганщині, продає питну воду через МАФи. Її міноритарним власником є батько посадовця Сергій Логачов. З моменту реєстрації фірма сплатила в російську казну понад 800 тисяч рублів податків. Інші його родичі також мають бізнес на території окупованої частини Луганської області.
Дружина Максима Крима – уродженка Криму. Її батьки досі проживають у Севастополі та отримали російські паспорти. Російський ІПН отримала також дружина заступника генерального прокурора. Формально цей документ прив'язаний до свідоцтва про народження, однак такі довідки не оформлюються автоматично та потребують особистої участі заявника. Тому залишається відкритим питання, чи відвідувала вона тимчасово окупований Крим.
Батько Марії Вдовиченко володіє кількома чинними бізнесами на території тимчасово окупованого Криму. Водночас він придбав нерухомість та автомобіль Range Rover на підконтрольній Україні території, якими, за даними розслідувачів, користується сама посадовиця. А її рідні брати у 2014 році отримали громадянство Росії. Один із них обіймає керівну посаду у військовій прокуратурі РФ. Інший – військовослужбовець, також мав російський паспорт, після чого продовжив роботу в українських ТЦК та отримав від України сертифікат на ще одну квартиру.