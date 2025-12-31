В "Азові" відреагували на заяви росіян про нібито окупацію Родинського на Донеччині
- Російське командування заявило про окупацію Родинського, але українські сили спростували це, підтверджуючи контроль над містом.
- Російських військових, яким вдається просочитися в місто, виявляють та знищують всіма наявними засобами.
27 грудня російське військове командування заявила про нібито окупацію Родинського, що на Донеччині. Однак твердження ворога не відповідають дійсності: наразі місто перебуває під контролем Сил оборони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 14 бригаду оперативного призначення "Червона Калина" та 1 корпус НГУ "Азов".
Читайте також Україна втратила Сіверськ, росіяни просуваються в Мирнограді та Гуляйполі: як змінилася лінія фронту за тиждень
Що насправді відбувається на Донеччині?
Військові заявили, що Сили оборони України утримують Родинське, попри брехливі заяви окупантів.
Російських військових, яким вдається просочитися в місто, виявляють та знищують всіма наявними засобами, а бойова робота триває цілодобово.
Росія використовує брехню як зброю – нарівні з гарматами та ракетами. Наша місія – протистояти ворогу в усіх вимірах цієї війни,
– наголосили представники бригади.
Військові також опублікували відео, на якому можна побачити український прапор, встановлений у Родинському бійцями 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов".
Родинське перебуває під контролем Сил оборони: дивіться відео
Росія не вперше вдається до маніпуляцій: останні новини
Російські пропагандисти також заявляли про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Однак військові спростували ці твердження та заявили, що українські захисники надійно тримають оборонні позиції та завдають значних втрат противнику на підходах до міста.
Загалом Росія активно використовує дезінформацію, аби вплинути на думку міжнародної спільноти, особливо під час переговорних процесів. Однак такі зусилля не дадуть бажаного ефекту, окрім зростання втрат серед окупантів, наголосили в ЗСУ.