Роковини з дня народження Степана Бандери: маловідомі факти про життя політичного діяча

Видатний українець, якого вже майже 60 років немає в живих та який і досі не дає спокою сучасним політикам: 1 січня 2018 року виповнюється 109 років з дня народження Степана Бандери. Політичний діяч, ідеолог українського націоналістичного руху та символ боротьби за незалежність своєї держави.

У рідному селі Степана Бандери – Старому Угринові – про провідника українських націоналістів знають усі. Тут пишаються своїм земляком та на його честь збудували великий музей.

Читайте також: Порошенко заявив, що треба зробити з історичною постаттю Бандери

З колишньої резиденції священика, де мешкала родина Бандер, вціліла лише одна кімната. Всі інші відбудували вже у незалежній Україні. Проте в інтер'єрі є чимало речей, які належали сім'ї провідника. Серед них – шахматний столик, за яким грав і сам Степан Бандера.

Є ще одна сторона цього столу – для гри в преферанс. Але, за свідченнями старожилів, які добре знали цю сім'ю, ми знаємо, що в родині отця Андрія дану частину столу ніколи не використовували. Тема гри в карти тут була заборонена,

– розповіла науковий співробітник Історико-меморіального музею Степана Бандери Любов Іванюк.

Музейники розповідають, що Степан у Старому Угринові прожив 10 років. Опісля переїхав до дідуся та бабусі у Стрий, де здобував освіту. До Старого Угринова приїжджав лише на канікули. Та навіть у юні роки він виділявся геть недитячою поведінкою. Так, у 12 років, коли із розмови дорослих почув про те, як поляки катували громадську діячку Ольгу Басараб, просто шокував батька своїм вчинком.

"Почули крик Марти, старшої сестри Степана. І коли вони підбігли до дівчини, у дверях побачили, що за столом сидів малий Степан. Перед собою тримав руки із розпростертими пальцями, з-під нігтя кожного пальця виднілася голка. Уявіть собі реакцію батька. Він з криком кинувся до сина і запитав: "Що ж ти робиш?" І Степан, якому 12 років, відповів: "А що як поляки будуть катувати мене? Я просто повинен бути впевнений, і переконаний в тому, що я це все зможу витримати", – зазначила Любов Іванюк.

Читайте також: Вся суть СРСР у 6 моторошних цифрах

Та попри серйозні погляди, Бандера змалку мав улюблені хобі: лижі і баскетбол. Він активно займався громадською діяльністю у рідному селі, створив театрально-аматорський гурток, дитячий церковний хор. Нині його мала Батьківщина немов магнітом притягує туристів з різних куточків України. МІж тим, музей постійно поповнюється новими експонатами та документами про життя Степана Бандери.