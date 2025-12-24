Уряд усунув керівника Держлікслужби після обшуків НАБУ та розслідування журналістів

Уряд України тимчасово відсторонив Романа Ісаєнка від посади керівника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також ініціював щодо нього дисциплінарне провадження. Сталося це невдовзі після обшуків НАБУ та оприлюднення журналістського розслідування від Bihus.Info.

Відповідне розпорядження з'явилося 24 грудня на сайті Кабінету міністрів України, передає 24 Канал. Комісія з питань вищого корпусу державної служби має завершити дисциплінарне розслідування до 27 січня 2026 року.

Як журналісти посприяли відстороненню посадовця?

За даними "Економічної правди", у листопаді Національне антикорупційне бюро проводило обшуки в центральному офісі Держлікслужби, зокрема в кабінеті Ісаєнка.

Ще в лютому 2025 року Ісаєнко опинився в центрі журналістського розслідування Bihus.Info.

Журналісти виявили, що приватна лабораторія "Добробут-Лікилаб", створена людьми з оточення Ісаєнка та співробітника Служби безпеки України, практично відразу після реєстрації почала отримувати велику кількість державних замовлень на контроль якості лікарських засобів від Держлікслужби.

Напередодні, 23 грудня, Bihus.Info опублікували другу частину цього розслідування.

Зауважимо, що Роман Ісаєнко очолював Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, починаючи з 13 березня 2019 року.

