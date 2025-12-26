Екскерівника СБУ Харківщини Дудіна випустили під заставу й одразу затримали за новою підозрою
- Романа Дудіна випустили під заставу 4,2 мільйони гривень, але одразу затримали за новою підозрою в державній зраді.
- Нова підозра стосується спроби захоплення будівлі Харківської ОВА під час вторгнення Росії, але сторона захисту вважає її необґрунтованою.
Колишнього керівника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна випустили під заставу 4,2 мільйони гривень. Проте відразу на виході з СІЗО його затримали за новою підозрою у державній зраді.
Заставу внесли 24 грудня "американські партнери". Про це передає 24 Канал із посиланням на коментар адвоката обвинуваченого Олександра Кожевнікова журналістам Суспільне Харків.
Що відомо про нову підозру?
За версією ДБР, нова підозра пов'язана з тим самим діянням – державною зрадою. Цього разу правоохоронці розслідують нібито спробу захоплення будівлі Харківської ОВА та усунення керівника Олега Синєгубова у перші години повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
Сторона захисту вважає нову підозру необґрунтованою і заявляє, що всі матеріали справи вже досліджені в суді, а допитані свідки спростували твердження слідства.
Адвокат Кожевніков подав клопотання до Печерського районного суду Києва про визнання затримання незаконним, зазначаючи, що ДБР та Офіс генерального прокурора "бояться, що Дудін надасть резонансну інформацію суспільству".
Нагадаємо! Дудіна вперше затримали у вересні 2022 року. Слідство стверджує, що він незаконно наказав спецслужбовцям залишити територію Харкова, створив умови для здачі росіянам наявної зброї та самовільно залишив місце служби.
Наразі суд має обрати Дудіну новий запобіжний захід. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.
Що відомо про інших зрадників України?
У кінці липня під час масштабних обшуків у НАБУ та САП затримали детектива Віктора Гусарова. Його підозрюють у понад 60 епізодах передачі закритої інформації ФСБ. Нині Гусарову інкримінують державну зраду та несанкціонований доступ до інформації, що карається до 15 років ув’язнення.
Печерський районний суд Києва заочно засудив Миколу Азарова до 15 років ув'язнення за держзраду та інші злочини. Прем'єр-міністр часів президента-втікача Віктора Януковича наразі переховується за межами України та активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах Кремля.