Росія активізувала удари по логістиці між Харковом і Сумами, – "Флеш"

Російські війська почали атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами, намагаючись порушити логістичні маршрути. Найбільш уразливою стала ділянка в районі Богодухова, розташована за 20 кілометрів від кордону.

Про це розповів радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".

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Що відомо про посилення ударів по логістиці між Харковом і Сумами?

Російські війська посилили атаки на логістичні маршрути між Харковом і Сумами, намагаючись ускладнити транспортне сполучення в регіоні. З початку місяця противник зосередив удари на ділянці в районі Богодухова, яка розташована приблизно за 20 кілометрів від державного кордону.



Логістичні маршрути, які під загрозою російських ударів / Карта "Флеша"

Таким чином ворог намагається впливати на критичні логістичні шляхи, що забезпечують пересування техніки, вантажів і цивільного транспорту між областями. Подібні дії мають на меті дестабілізацію транспортної інфраструктури та створення додаткового навантаження на логістику регіону.

У зв'язку з цим підвищується ризик для водіїв і цивільного транспорту на окремих ділянках доріг, однак ключовим залишається оперативне реагування та врахування безпекової ситуації під час планування маршрутів.

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Нагадаємо, що окупаційні війська змінили тактику ударів по Харкову, почавши використовувати безпілотники "Молнія-1" як носії для FPV-дронів. Така схема дозволяє значно збільшити дальність ураження та підвищити ефективність атак.

Дрон "Молнія-1" фактично виконує роль носія або "матки", яка транспортує два FPV-дрони до зони ураження. Після наближення до цілі FPV-дрони відокремлюються та починають працювати самостійно, тоді як сам носій може виконувати функції ретранслятора сигналу. Це дає змогу уражати об'єкти на значно більшій відстані, ніж зазвичай можливо для FPV-дронів без додаткової підтримки.