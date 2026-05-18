Росія атакувала китайське торгове судно, яке було в територіальних водах України, – Плетенчук

Уночі російський дрон "Шахед" атакував китайське торговельне судно в територіальних водах України. Інцидент обійшовся без жертв.

Про це повідомив речник Військово-морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Що відомо про атаку на китайське судно?

У ніч на 18 травня російські сили атакували ударним дроном типу "Шахед" китайське торговельне судно, яке перебувало в територіальних водах України.

За словами Плетенчука, внаслідок удару жертв немає, однак сам факт атаки викликав резонанс через те, що ціллю стало іноземне цивільне судно.

Обійшлося без жертв, але це щось нове,

– зазначив речник ВМС.

Які відносини мають Росія та Китай?

Москва та Пекін мають досить добрі відносини та співпрацюють у різних сферах. Проте, варто зазначити, що Кремль поступово стає економічно та політично залежною від Пекіна. Попри публічні заяви про "безмежну дружбу", Китай діє прагматично. Він уникає прямого порушення західних санкцій, але водночас використовує Росію як важливий елемент у протистоянні зі США.

У військово-технічній сфері Китай офіційно дотримується нейтралітету щодо війни в Україні, однак фіксуються постачання товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися російським оборонно-промисловим комплексом.

До слова, 14 травня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про підготовку візиту Володимира Путіна до Китаю, зазначивши, що організаційні питання перебувають на завершальному етапі. Згодом стало відомо, що російський лідер відвідає Китай 19 – 20 травня, де проведе переговори з Сі Цзіньпіном. У Москві заявили, що сторони планують обговорити розвиток двосторонніх відносин і поглиблення співпраці, а також міжнародну та регіональну ситуацію, зокрема війну в Україні та напруженість на Близькому Сході.