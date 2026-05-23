Росія атакувала траурну колону на околиці Сум: є загиблий

Окупанти 23 травня цинічно вдарили по Сумах. Ворожий БпЛА атакував траурну колону на околицях міста.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Які наслідки російської атаки по Сумах?

Російський дрон 23 травня атакував траурну колону на околицях Сум. Внаслідок удару постраждали люди.

Усім пораненим оперативно надають медичну допомогу. На жаль, одна людина перебуває у важкому стані.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що окупанти вдарили дроном на оптоволокні, коли похоронна процесія рухалася до кладовища.

Внаслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом, 4 особи зазнали поранень. Наразі усі постраждалі доставлені до медичних закладів,

– заявив Кривошеєнко.

Мер Сум Артем Кобзар зазначив, що внаслідок влучання російського дрона поранень зазнали 9 людей. Усі наслідки атаки поки уточнюються.

Станом на 12:51 у лікарні помер чоловік, який отримав надважкі поранення через удар БпЛА. Медики робили усе можливе, а особа загиблого поки ще встановлюється.

Інші випадки воєнних злочинів росіян

У Марганці, що у Дніпропетровській області, 22 травня російський FPV-дрон вгатив біля транспорту одного з підприємств. Унаслідок цього постраждало понад десяток людей.

Російські війська обстріляли Суми з артилерії, внаслідок чого постраждали 6 людей, серед них дитина.

Обстріл вразив житловий сектор та промислову зону, рятувальники ліквідували всі осередки займання.