Атакували "військовий" вантаж – зерно: кого і навіщо Росія шантажує ударами в морі

Росія посилила удари по портовій інфраструктурі України. Днями ворог завдав удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке виходило з українського порту. Загинуло 10 людей. Судно було завантажене зерном, його власник – турецька компанія.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, вказавши на те, що серед загиблих на ураженому судні громадяни Сирії, Індії та український лоцман, який мав виводити його в безпечні води.

Росія атакує порти: чого прагне ворог

Російські окупанти вдарили по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69. Влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Згодом її вдалося локалізувати. Пошуково-рятувальна операція тривала протягом всієї ночі. Було врятовано та доправлено на берег 8 членів екіпажу.

Вантаж "дуже небезпечний", "військовий" – це була кукурудза, якою мали годувати людей. Росія цинічно вдарила ракетою. Вона продовжує атакувати судна під іноземними прапорами й буде це робити найближчим часом,

– озвучив Братчук.

Мета ворога, як пояснив речник УДА, залякати операторів морських перевезень, заблокувати максимально експортно-імпортні коридори України, зокрема так звані "зернові". Зараз якраз триває транспортування збіжжя (у тому числі пшениці), є чималий обсяг законтрактованої продукції. Росіяни прагнуть знищити портову інфраструктуру України.

Це шантаж не лише у Чорному морі, України й операторів морських перевезень, а він глобальний щодо наших союзників, великого продовольчого ринку. Росія через штучні прояви голоду, як це робила завжди з українцями, намагається змусити Україну до капітуляції,

– зазначив Братчук.

Повне інтерв'ю Сергія Братчука: дивіться у відео

Раніше в АМПУ повідомили, що за підсумками першого півріччя 2026 року українські морські порти обробили 42,4 мільйона тонн вантажів, перевищуючи показники 2025-го. Основний вантаж припадає на аграрну продукцію (23,6 мільйона тонн).

Там зауважили на тому, що Росія від початку повномасштабного вторгнення пошкодила або частково зруйнувала 1002 об'єкти портової інфраструктури, уразила 221 цивільне судно. Особливо інтенсивними атаки стали у липні. Лише за перші 2 тижні місяця ворог здійснив 23 удари по українських портах та 17 атак на цивільні судна.