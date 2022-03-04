В "Укренерго" підкреслили, що це фейк і вимикати світло не потрібно. Це навпаки небезпечно для нашої енергосистеми.

До теми Світова ядерна асоціація підтримує створення безпечних зон довкола АЕС в Україні

Заява "Укренерго"

"Укренерго" офіційно заявило, що не існує жодних причин обмежувати споживання електроенергії.

Масове вимкнення світла та електроприладів ускладнить балансування енергосистеми України!

Не допомагайте ворогу! Не вимикайте світло та електроприлади,

– вкотре наголосили в "Укренерго".

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