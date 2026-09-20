Росія атакує Україну реактивними БпЛА: де зараз загроза

Росія в ніч на 21 вересня запустила по Україні ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше в одному місці. Де зараз загроза? Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті 23:35, 20 вересня Реактивний БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва. 23:17, 20 вересня Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря. 23:10, 20 вересня КАБи на Миколаївщину. 23:02, 20 вересня КАБи на Херсонщину. 22:54, 20 вересня БпЛА на сході Харківщини – курсом на Старий Салтів. 22:26, 20 вересня Реактивний БпЛа в районі Чорнобиля курс західний. 22:20, 20 вересня КАБи на Донеччину.