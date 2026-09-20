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24 Канал Новини України Росія атакує Україну реактивними БпЛА: де зараз загроза
20 вересня, 22:22
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Оновлено - 22:24, 20 вересня

Росія атакує Україну реактивними БпЛА: де зараз загроза

Данило Жоров

Росія в ніч на 21 вересня запустила по Україні ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше в одному місці.

Де зараз загроза?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

 

 

23:35, 20 вересня

Реактивний БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва.

23:17, 20 вересня

Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

23:10, 20 вересня

КАБи на Миколаївщину.

23:02, 20 вересня

КАБи на Херсонщину.

22:54, 20 вересня

БпЛА на сході Харківщини – курсом на Старий Салтів.

 

 

22:26, 20 вересня

Реактивний БпЛа в районі Чорнобиля курс західний.

22:20, 20 вересня

КАБи на Донеччину.