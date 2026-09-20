20 вересня, 22:22
Оновлено - 22:24, 20 вересня
Росія атакує Україну реактивними БпЛА: де зараз загроза
Росія в ніч на 21 вересня запустила по Україні ударні безпілотники. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили відстежують рух повітряних цілей. 24 Канал зібрав все найважливіше в одному місці.
Де зараз загроза?
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
23:35, 20 вересня
Реактивний БпЛА в районі Київського водосховища у напрямку Києва.
23:17, 20 вересня
Реактивний БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.
23:10, 20 вересня
КАБи на Миколаївщину.
23:02, 20 вересня
КАБи на Херсонщину.
22:54, 20 вересня
БпЛА на сході Харківщини – курсом на Старий Салтів.
22:26, 20 вересня
Реактивний БпЛа в районі Чорнобиля курс західний.
22:20, 20 вересня
КАБи на Донеччину.