Росія атакує західні області: вибухи пролунали у Рівному

Противник атакує територію України, використовуючи ударні безпілотники та крилаті ракети. Унаслідок цього вибухи пролунали у Рівному.

Про це повідомляє 24 Канал.

Які деталі обстрілу відомі?

Повітряну тривогу у Рівненській області оголосили орієнтовно о 01:56. Вже близько 04:26 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку регіону, зокрема цілі летіли у напрямку міста Дубно.

Незадовго після цього застерегли про рух БпЛА у напрямку Рівного. Згодом у місті було гучно. За попередньою інформацією, у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Інформації про потенційні наслідки немає.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у нашому телеграм-каналі.

До слова. уночі під ударом також опинився Львів. За даними місцевої влади, у місті є пошкодження цивільної інфраструктури. Також обласна військова адміністрація інформувала про надходження повідомлень про постраждалих.

Крім вищезгаданого, також під ударом опинилася Івано-Франківська область. Проліт ракет помічали поблизу Бурштина, Калуша та обасного центру. Місцева влада повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони у регіоні.