Росія та Білорусь проведуть військові навчання біля кордону з Польщею
Росія та Білорусь проведуть спільні військові навчання "Слов'янське братство 2020". Цьогоріч вони відбудуться у Білорусі на території полігону "Брестський" неподалік від кордону з Польщею та поблизу України.
Тактичні навчання "Слов'янське братство 2020" відбуватимуться з 14 до 25 вересня. Про це заявили у міністерстві оборони Росії, повідомляє російський Інтерфакс.
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У міноборони Росії розповіли, що цьогоріч у навчаннях візьмуть участь близько 300 російських військових та приблизно 70 одиниць військової техніки.
Що кажуть у міноборони Білорусі
Координувати учасників навчання буде головнокомандувач збройних сил Білорусі. У міноборони Білорусі заявили, що під час "Слов'янського братства 2020" військові відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом.
Чи Сербія візьме участь у навчаннях
Щорічно участь у навчаннях "Слов'янського братства" приймала також Сербія. Однак цьогоріч міністр оборони Сербії Александар Вулін заявив, що його країна нібито не візьме участі у навчання у Білорусі через тиск з боку Євросоюзу.
У пресслужбі білоруського міноборони заявили, що не отримували від сербської сторони офіційної відмови від участі у "Слов'янському братстві 2020".
Що Лукашенко каже про Польщу на тлі протестів
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща нібито хоче захопити Гродненську область Білорусі. У Польщі слова Лукашенка спростували, назвавши їх "неприйнятними".
- Окрім того, Лукашенко наголошував, що організатори протестів у Білорусі начебто сидять "під Варшавою та Вільнюсом". Цим міфічним людям Лукашенко погрожував гідною відповіддю.
- Підрозділи білоруської армії привели у повну бойову готовність.
- Наприкінці серпня білоруські військові провели навчання біля кордонів з Польщею та Литвою.