Обман Путина

Официальный контингент России в рамках миссии ОДКБ в Казахстане будет составлять 3 000 человек, контингент Беларуси – 500 человек.

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В действительности, на аэродром в Мачулищи прибыла группа беларуских десантников численностью не более двух рот.

То есть, грубо говоря, Россия отправит в Казахстан не более 100 беларусов, что позволяет ей под видимостью беларуского контингента легализовать до 400 своих военнослужащих.

Подлог в Беларуси

Сами же рейсы Ил-76МД в Минск отправляются не столько для погрузки беларусов, сколько для получения россиянами беларуской спецовки.

События в Казахстане стали развиваться очень быстро, поэтому россияне не успели подготовить для своих военнослужащих нужное количество беларуской экипировки.

Россия ввоит войска в Казахстан – смотрите видео