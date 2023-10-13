Ворог 13 жовтня атакував Нікополь. Унаслідок обстрілу поранено двох рятувальників.
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Вони гасили пожежу
Опівдні до рятувальників надійшло повідомлення про займання, яке виникло внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус. Коли надзвичайники почали його гасити, росіяни почали повторний обстріл.
Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Їх госпіталізували до лікарні,
– мовиться в повідомленні.
Зараз стан постраждалих стабільний.
Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.
Ворог обстрілює Дніпропетровщину
- Упродовж ночі проти 3 жовтня російські військові атакували Дніпропетровську область. Відомо, що в небі над регіоном вдалося збити понад десяток безпілотників, а також одну крилату ракету. Мовиться про 13 БпЛА. Відомо, що спалахнуло приватне підприємство, гараж і авто у Дніпрі внаслідок падіння уламків. Вогнеборці оперативно ліквідували займання.
- Під час обстрілу Дніпропетровщини 2 жовтня росіяни пошкодили склади енергообладнання ДТЕК "Дніпровські електромережі". На щастя, минулося без жертв, але зруйновано складські приміщення, знищено матеріали, які енергетики закупили для відновлювальних робіт узимку.
- Російські військові у ніч проти 1 жовтня атакували дронами Кривий Ріг. Відомо про влучання по цивільній інфраструктурі. Будівля, куди влучив ворог, відновленню не підлягає.