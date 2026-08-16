"Перемоги" згенеровані штучним інтелектом: Кремль малює фейкові прориви на фронті, – ISW

Росія намагається створити враження масштабного просування своїх військ на фронті, однак для підтвердження цих заяв використовує сумнівні матеріали. Частина поширених росіянами відео могла бути створена або змінена за допомогою ШІ.

Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Як Росія створює вигадує успіхи на фронті за допомогою ШІ?

15 серпня міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провів публічну інспекцію Східного угруповання військ. Після цього російське Міноборони заявило, що окупанти нібито захопили Рибальське на південний захід від Олександрівки, а загалом під час літньої кампанії взяли під контроль 19 населених пунктів.

Водночас російський військовий блогер "Воїн ДВ" 14 та 15 серпня оприлюднив низку відео, які, за його словами, були зняті 12 – 14 серпня. На кадрах російські військові з прапорами нібито перебувають у населених пунктах поблизу Олександрівки та Гуляйполя. Блогер стверджував, що ці матеріали стали відповіддю на відео з підняттям українського прапора. Ймовірно, йшлося про повідомлення України від 12 серпня щодо звільнення 26 сіл на Олександрівському напрямку внаслідок контрнаступальних дій.

Аналітики ISW звернули увагу на достовірність поширених російською стороною кадрів. За їхньою оцінкою, частина відео може бути сфабрикованою: деякі фрагменти, ймовірно, створили або відредагували за допомогою штучного інтелекту, тоді як інші можуть бути старими кадрами, які видають за нові. Тому ці матеріали не можна вважати надійним підтвердженням заявленого російського просування.

Водночас "Воїн ДВ" 15 серпня заявляв про нібито захоплення російськими військами українських позицій на захід від лінії Олександрівка – Христофорівка. Також він стверджував про прорив оборони України в районі Рівного та Копанів і просування окупантів на захід від Новоселівки. Інший російський військовий блогер того ж дня заявив про просування окупантів поблизу Новоселівки, Долинки та Либицького, а також у напрямку Великої Михайлівки.

За оцінкою ISW, активність російського Міноборони та військових блогерів є частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля. Її мета – створити враження значних тактичних успіхів російської армії та нібито наближення обвалу української оборони. Таким чином Москва намагається впливати не лише на російську аудиторію, а й на сприйняття ситуації на фронті за межами Росії. При цьому сумнівні або маніпулятивні відеоматеріали використовують як "докази" заявлених успіхів.

Нагадаємо, на Слов'янському напрямку українські військові локально просунулися біля Озерного, тоді як росіяни намагаються зруйнувати українську логістику ударами по мостах через Казенний Торець. На Костянтинівському та Покровському напрямках тривають бої, водночас ЗСУ утримують позиції та мають ознаки локального просування. Своєю чергою, російські заяви про захоплення Новомихайлівки та Добропілля не підтверджуються.