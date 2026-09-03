Росія готує масштабну дезінформацію проти розвідки: у ГУР попередили про підкуп блогерів

Проти українських силових структур готують нову масштабну інформаційну провокацію. Росія планує залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду.

Головна мета – дискредитація української воєнної розвідки та її бойових підрозділів, повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Що відомо про інформаційну атаку

У розвідці закликали українців бути пильними та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Також у відомстві звернулися до представників медіа, блогерів та журналістів із проханням негайно реагувати на спроби підкупу.

Якщо з вами зв'язуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані – негайно звертайтеся до правоохоронних органів,

– наголосили в ГУР МО.

У розвідці підкреслили, що бойові підрозділи продовжують виконувати всі поставлені завдання з відсічі російській агресії та захисту України.

Нагадаємо, що росіяни постійно вигадують нові способи психологічного тиску. Днями вони поширювали відео зі штучно створеним "військовим", який стверджував про нібито вогневий контроль над трасою на Полтаву.