Вони повідомляють, що російська військова програма займається картографуванням офшорних вітрових електростанцій, газопроводів, силових і інтернет-кабелів. Це вона здійснює у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

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Росія готується до диверсій

Картування здійснюється великою кількістю військових і цивільних кораблів, які плавають навколо північних вод, виявляючи, що лежить на дні моря і як пов'язана наша інфраструктура,

– пишуть у виданні.

За даними джерел, мета цього – планування диверсій проти країн Північної Європи. Можливе перерізання силових кабелів і кабелів передачі даних через Атлантику до решти Європи, цитують журналісти документалку "Тіньова війна". Її зняли у співпраці з NRK у Норвегії, SVT у Швеції та Yle у Фінляндії.

"У разі конфлікту із Заходом вони готові та знають, куди завдати удару, якщо захочуть паралізувати данське суспільство", – каже Андерс Хенріксен, голова контррозвідки Данської служби безпеки і розвідки.

Джерела зазначають, що військова програма посідає центральне місце у підготовці до великого конфлікту із Заходом. Глава Норвезької розвідувальної служби Нільс Андреас Стенсен зауважив, що "це стратегічний потенціал для Росії". І що його вважають дуже важливим. Ба більше, контролюється він безпосередньо з самої Москви.

Росія використовує "кораблі-привиди"

Розвідувальні служби змогли отримати перехоплені радіопереговори російського військово-морського флоту. Вони свідчать про те, що "кораблі-привиди" плавають у водах Північної Європи. Вони вимкнули свої передавачі та не повідомляють про своє місцеперебування.

Один із таких прикладів – російський військовий корабель "Адмірал Владимирський". Він офіційно використовується буцімто для морських досліджень. Але дані свідчать про те, що з його допомогою ведуть розвідувальні роботи.

Відомо, що це судно у листопаді 2022 року плавало навколо Каттегату. 147,8-метровий "Адмірал Владимирський" не повідомляв про своє місцеперебування зовнішньому світу. Водночас він безперервно передавав радіоповідомлення на військово-морську базу в Росії. Вони, зокрема, містили інформацію про те, де він розташований.

Згодом журналісти та фотограф підпливли до цього судна у водах між Шельландськими островами та Гренадою. Коли вони наблизилися, то побачили на палубі кількох чоловіків з закритими обличчями. Був там і один чоловік у формі, одягнений у бронежилет і озброєний російською гвинтівкою.

А ще перехоплені радіопереговори демонструють, що "Адмірал Владимирський" упродовж місяця плавав навколо Балтійського моря, Великого поясу, Каттегату та Північного моря. Його маршрут пролягав повз наявні та майбутні офшорні вітроелектростанції, де він зупинився на кілька днів.