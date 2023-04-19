Они сообщают, что российская военная программа занимается картографированием оффшорных ветровых электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей. Это она осуществляет в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Читайте также Байден продолжил распоряжение о блокировании российских судов в портах США

Россия готовится к диверсиям

Картографирование осуществляется большим количеством военных и гражданских кораблей, плавающих вокруг северных вод, обнаруживая, что лежит на дне моря и как связана наша инфраструктура,

– пишут в издании.

По данным источников, цель этого – планирование диверсий против стран Северной Европы. Возможно перерезание силовых кабелей и кабелей передачи данных через Атлантику в остальную Европу, цитируют журналисты документалку "Теневая война". Ее сняли в сотрудничестве с NRK в Норвегии, SVT в Швеции и Yle в Финляндии.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда нанести удар, если захотят парализовать датское общество", – говорит Андерс Хенриксен, глава контрразведки Датской службы безопасности и разведки.

Источники отмечают, что военная программа занимает центральное место в подготовке большого конфликта с Западом. Глава Норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсен отметил, что "это стратегический потенциал для России". И что его считают очень важным. Более того, контролируется он непосредственно из самой Москвы.

Россия использует "корабли-призраки"

Разведывательные службы смогли получить перехваченные радиопереговоры российского военно-морского флота. Они свидетельствуют о том, что "корабли-призраки" плавают в водах Северной Европы. Они выключили свои передатчики и не сообщают о своем местонахождении.

Один из таких примеров – российский военный корабль "Адмирал Владимирский". Он официально используется якобы для морских исследований. Но данные свидетельствуют о том, что с его помощью ведутся разведывательные работы.

Известно, что это судно в ноябре 2022 плавало вокруг Каттегата. 147,8-метровый "Адмирал Владимирский" не сообщал о своем местонахождении внешнему миру. В то же время он непрерывно передавал радиосообщения на военно-морскую базу в России. Они, в частности, содержали информацию о том, где он находится.

Затем журналисты и фотограф подплыли к этому судну в водах между Шетландскими островами и Гренадой. Когда они приблизились, увидели на палубе нескольких мужчин с закрытыми лицами. Был там и один человек в форме, одетый в бронежилет и вооруженный российской винтовкой.

А еще перехваченные радиопереговоры демонстрируют, что "Адмирал Владимирский" в течение месяца плавал вокруг Балтийского моря, Большого пояса, Каттегата и Северного моря. Его маршрут пролегал мимо имеющихся и будущих оффшорных ветроэлектростанций, где он остановился на несколько дней.