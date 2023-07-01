Таку думку 24 Каналу висловив депутат Запорізької районної ради Антон Жук. Він додав, що світ має жорстко та радикально реагувати на підготовку російських терористів до теракту.

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Треба радикальна позиція

За даними американської та британської розвідки, російські загарбники у жовтні 2022 року планували використати якийсь вид ядерної зброї на Херсонському напрямку.

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Згодом Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що будь-яке використання ядерної зброї призведе до того, що ЄС нівелює всі російські війська на території України без використання ядерних засобів.

Росія не використала ядерну зброю на Півдні й Збройні Сили звільнили правобережжя Херсонщини,

– зазначив депутат Запорізької районної ради.

Ми не звикли, що ЄС показує свою позицію у такий спосіб, адже вони завжди обережні у висловах. Зазвичай свою позицію більш радикально формує Велика Британія. Для того, щоб уникнути катастрофі на ЗАЕС треба, аби подібну позицію насамперед зайняли ЄС, США й Британія.

"Кремлівський диктатор Владімір Путін уміє здавати назад. Я думаю він і тут не стане впрягатися у справжню бійку, яка закінчиться для нього за три дні чи тиждень", – сказав Жук.

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