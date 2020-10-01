Росія та Грузія заявили, що можуть виступити посередниками для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі. Вони захотіли це зробити для зниження напруги між Єреваном і Баку.

З пропозицією стати майданчиком в переговорах звернувся міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомила пресслужба відомства Азербайджану.

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Лавров запропонував Москву для проведення перемовин та налагодження контакту між Єреваном та Баку.

Ми готові надати московський майданчик для організації відповідних контактів, включаючи проведення чергової зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Азербайджану, Вірменії та Росії,

– ствердили у МЗС Росії.

Водночас прем'єр-міністр Грузії Георгія Гахарія зробив публікацію на сайті уряду, де наголосив на добрих відносинах Грузії з обома сторонами. Він теж запропонував переговорний майданчик.

На думку грузинського прем'єра, подальша ескалація негативно позначиться на безпеці всього регіону.

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