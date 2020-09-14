Росія намагається внести кримські історичні пам’ятки до списку ЮНЕСКО
Росія активно працює над внесенням культурних пам'яток анексованого Криму до списку світової спадщини ЮНЕСКО. До окупації півострова Україна встигла внести туди лише Херсонес Таврійський.
Зазіхання Росії на об'єкти в окупованому Криму, які належать Україні, – це "нонсенсна ситуація". Про це заявила заступниця міністра культури України Світлана Фоменко, погвідомляє Укрінформ.
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Російська Федерація, використовуючи наявність цих об'єктів, намагається легалізувати їх внесення до переліку ЮНЕСКО від імені РФ. (…) Вони навіть у самій назві відзеркалюють український об'єкт і наполегливо працюють над тим, щоб ця номінація вже як транскордонна була внесена до переліку ЮНЕСКО,
– сказала Фоменко.
Фоменко зазначила, що ці об’єкти вже мають українські еквіваленти. Наприклад, Генуезька фортеця в українському досьє називається "Торгівельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції від Середземного до Чорного моря". А у російському – "Генуезкие крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна". Тобто окупанти у самій назві відзеркалюють український об'єкт.
Що Україна встигла внести до списку ЮНЕСКО
Заступниця міністра нагадала, що Україна внесла у список ЮНЕСКО один об'єкт – Херсонес Таврійський. Також в країні працювали над створенням інших номінаційних досьє для низки важливих об'єктів. Зі слів Фоменко, в Криму будо дуже багато номінацій, підготованих до попередніх списків ЮНЕСКО. Проте з різних причин їх так і не реалізували. У цьому списку були Бахчисарай, обсерваторії, Генуезькі фортеці та інші об'єкти.
Які ще культурні цінності залишились на окупованому півострові
Фоменко розповіла, що за період окупації через опосередковані джерела знайшли понад 1 мільйон 200 тисяч музейних предметів, які зберігаються у музеях, архівах та бібліотеках Криму. Проте вона не знає, що з ними трапилося.
Зі слів заступниці міністра, Україні часто не вистачає аргументів і фактів про те, що відбувається в окупованому Криму. Порушення, які нині відбуваються та дуже легко маскуються окупантом, відбуваються через українську непідготованість з погляду охорони культурної спадщини на момент окупації.
Які відреагувала Фоменко на дії Росії щодо кримських пам'яток
Фоменко 11 вересня 2020 року під час онлайн-зустрічі з директоркою Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер звернула її увагу на загрозу збереженню українських культурних пам’яток в окупованому Криму. Заступниця міністра закликала ЮНЕСКО вжити заходи для недопущення співпраці представників світової наукової спільноти з окупаційною владою півострова.