Росія активно працює над внесенням культурних пам'яток анексованого Криму до списку світової спадщини ЮНЕСКО. До окупації півострова Україна встигла внести туди лише Херсонес Таврійський.

Зазіхання Росії на об'єкти в окупованому Криму, які належать Україні, – це "нонсенсна ситуація". Про це заявила заступниця міністра культури України Світлана Фоменко, погвідомляє Укрінформ.

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Російська Федерація, використовуючи наявність цих об'єктів, намагається легалізувати їх внесення до переліку ЮНЕСКО від імені РФ. (…) Вони навіть у самій назві відзеркалюють український об'єкт і наполегливо працюють над тим, щоб ця номінація вже як транскордонна була внесена до переліку ЮНЕСКО,

– сказала Фоменко.

Фоменко зазначила, що ці об’єкти вже мають українські еквіваленти. Наприклад, Генуезька фортеця в українському досьє називається "Торгівельні осередки та укріплення на шляхах генуезької комерції від Середземного до Чорного моря". А у російському – "Генуезкие крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна". Тобто окупанти у самій назві відзеркалюють український об'єкт.

Що Україна встигла внести до списку ЮНЕСКО

Заступниця міністра нагадала, що Україна внесла у список ЮНЕСКО один об'єкт – Херсонес Таврійський. Також в країні працювали над створенням інших номінаційних досьє для низки важливих об'єктів. Зі слів Фоменко, в Криму будо дуже багато номінацій, підготованих до попередніх списків ЮНЕСКО. Проте з різних причин їх так і не реалізували. У цьому списку були Бахчисарай, обсерваторії, Генуезькі фортеці та інші об'єкти.

Які ще культурні цінності залишились на окупованому півострові

Фоменко розповіла, що за період окупації через опосередковані джерела знайшли понад 1 мільйон 200 тисяч музейних предметів, які зберігаються у музеях, архівах та бібліотеках Криму. Проте вона не знає, що з ними трапилося.

Зі слів заступниці міністра, Україні часто не вистачає аргументів і фактів про те, що відбувається в окупованому Криму. Порушення, які нині відбуваються та дуже легко маскуються окупантом, відбуваються через українську непідготованість з погляду охорони культурної спадщини на момент окупації.

Які відреагувала Фоменко на дії Росії щодо кримських пам'яток

Фоменко 11 вересня 2020 року під час онлайн-зустрічі з директоркою Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер звернула її увагу на загрозу збереженню українських культурних пам’яток в окупованому Криму. Заступниця міністра закликала ЮНЕСКО вжити заходи для недопущення співпраці представників світової наукової спільноти з окупаційною владою півострова.