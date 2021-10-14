Ну ок, они могут себя хоть Бурбонами называть, корона от этого у них появится только воображаемая. Но почему так неоднозначно-то? Не "прекращаем диалог" или "выходим из Минского процесса", а "продолжать полноценный диалог в рамках Минского формата считаю бессмысленным".

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Ну и что вытекает из этого "считаю", или "полноценный диалог"?

То есть, будет НЕполноценный? Бессмысленный, да еще неполноценный, и плюс к тому же, говорят они в основном сами с собой, – это очень емкая характеристика тому цирку в который Россия превратила дипломатическую площадку для мирного урегулирования международного конфликта. Непонятно с кем, непонятно на каком основании, а теперь еще и эти непонятки станут бессмысленными и неполноценными.

Я просто в ужасе от последствий такого "дипломатического демарша" сверхдержавы "ЛНР" для, длящегося вот уже восьмой год, "осмысленного" и "полноценного" "диалога". Вчера на ТКГ была забавная ситуация характеризующая грядущую дипломатическую "катастрофу". "Министр" Дейнего кричит: "Я выражаю протест!" – "Спасибо за протест", – спокойно отвечает ему председательствующий от ОБСЕ и переходит к обсуждению других вопросов…

На самом деле, ситуация анекдотична только с одной стороны. С другой – она трагична

На мой взгляд, не они, а мы должны прекратить любые контакты с террористами, которые, закрыв КПВВ, удерживают украинских граждан в заложниках и убивают их биологическим оружием, испытывая на наших людях не сертифицированные вакцины.

Честно говоря, я вообще не понимаю пассивного отношения и общества и государства к той гуманитарной катастрофе, которая происходит на оккупированной территории Донбасса в связи с короной. В Крыму просто арестуют кого-то из татар и мы на всех уровнях об этом кричим. А в ОРДЛО каждый день короной убивают десятки украинских граждан (только вчера больше 150), а мы не обращаем внимания…

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Очевидно же, что Россия намеренно закрыла все КПВВ, проводила там лже-вакцинацию и устраивала массовые собрания людей, для того, чтоб превратить наш, украинский, регион в ковидное гетто.

Убивая людей отсутствием медицинской помощи и лишением возможности выехать, Москва целенаправленно сокращает количество населения, особенно пенсионного возраста, чтоб уменьшить свои расходы на соцвыплаты в ОРДЛО. Трудоспособное население паспортизируется и выманивается из региона более высокими зарплатами, а нетрудоспособных морят как тараканов.

Но это же люди! Наши люди! Оказавшиеся в тяжелом и, часто, безальтернативном положении! В основном, – старики, которым просто некуда, не к кому и не за что ехать. И всем плевать? При этом, мы ведем с террористами бессмысленные "консультации" в ТКГ – подпитываем их ощущение субьектности, фактически, поощряем этим дальнейшие издевательства над нашими гражданами…

По-моему, до разблокирования КПВВ и обеспечения эффективной медицинской помощью всех нуждающихся на оккупированных территориях, Киев должен отказаться от консультаций с представителями ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе, ограничившись в ней переговорами с Россией при посредничестве ОБСЕ.

В крайнем случае, с "представителями ОРДЛО" можно консультироваться по конкретным вопросам в рабочих группах ТКГ. Это полностью отвечает букве и духу Минских договоренностей. В конце концов именно Россия, как страна-оккупант, должна нести ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированной ею территории. И как минимум, гуманитарная катастрофа на территории Украины должна стать основным ударением в дипломатическом и политическом словаре Украины в ближайшее время.

И, кстати, если даже луганские представители России реально откажутся от консультаций в ТКГ (хотя они этого никогда не сделают!) – это никак не повлияет на ее работу. Поскольку в Минских соглашениях нет делегаций ОРДО и ОРЛО. Там есть термин "представители ОРДЛО", то есть, это изначально должно быть одно представительство, а не два, как сейчас. И кто в него входит: Дейнего и Никанорова, или одна Никанорова – значения не имеет, все равно и тот и та – марионетки Москвы.

Наоборот, это даже сделает работу ТКГ более эффективной. Меньше будет шума и плохой актерской игры. Так что, как говорится в украинской пословице: баба з возу – кобыле…