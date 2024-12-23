Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Росія утилізує корейців у штурмах

За словами президента, головком доповів щодо фронту та щодо районів Курської операції. Втрати КНДР на Курщині – вже понад 3 тисячі поранених та вбитих.

Чому корейці повинні воювати за Путіна – жодна нормальна людина на землі не відповість. І, на жаль, світ майже нічого не робить, щоб протидіяти злочинній колаборації Росії та Північної Кореї. Хоча для кожної держави – і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших, також державам у нашому регіоні та будь-де у світі – це загроза,

– наголосив український лідер.

Своєю чергою Росія передає Кіму військові технології в Північну Корею. Та фактично "допомагає режиму у Пхеньяні знущатися з людей і тримати частину корейського народу в рабстві в однієї родини".

Заклики до Росії не розширювати війну не працюють, адже Путін не розуміє слів. Потрібна сила.

Інші заяви Зеленського

Під час Ставки була доповідь щодо Сирії "після Асада й після Росії там". Президент підкреслив: світ має працювати разом зараз, щоб якнайшвидше дати спокій Сирії та всьому цьому регіону. Треба послабити Росію, щоб наблизити мир.

МЗС доручено встановити всі необхідні контакти з представниками народу Сирії, щоб виправити помилки Асада щодо України та всієї Європи. Київ обіцяє підтримати продовольчу безпеку.

З Кіром Стармером говорили про інвестиції в оборонне виробництво, про постачання зброї, про тиск на Росію.

"Жодне море світу – ані Чорне море чи Азовське, Балтійське, Північне море – жодне море не заслуговує на всю цю шкоду від російської присутності. Зараз у Чорному морі мазут – це проблема самих людей, і Путін нічого не робить, його зараз цікавлять тільки його старі "арєшнікі" та інше божевілля", – так висловився Зеленський про катастрофу з танкерами в Чорному морі.

Стосовно поїздки Фіцо до Путіна гарант сказав так: "Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини". Всі в Європі розуміють, чому Фіцо вважає Москву вигіднішим партнером.