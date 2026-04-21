Росія масовано атакувала Суми: дрони поцілили у житловий сектор, простражадала лікарня

У Сумах вночі 21 квітня пролунала серія вибухів. Місто перебуває під масованою атакою ударних дронів.

Вже відомо, що безпілотники поцілили у житловий сектор, також постраждав лікувальний заклад. Про це повідомляють начальник Сумської ОВА Олег Григоров і виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Актуально Серія вибухів у Сумах: "Шахеди" продовжують атакувати Україну

Що відомо про масований удар по Сумах?

О 1:19 Повітряні сили заявили, що на місто рухається група БпЛА. Вже о 1:23 у місті було гучно. Серія вибухів лунала приблизно протягом 10 хвилин.

Крім того, Суспільне повідомило, що у Сумах виникла пожежа.

О 2:17 у місті знову пролунав вибух. Водночас Артем Кобзар зазначив, що атака на місто триває та зберігається загроза повторних ударів. Також він закликав усіх перебувати в укриттях або безпечних місцях.

Які наслідки атаки?

За словами Григорова, російські безпілотники поцілили у житловий сектор. У результаті пошкоджень зазнали багатоповерхівки та цивільні автівки. Голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко додає, що також постраждали об'єкти інфраструктури.

На місці здійнялася пожежа. Станом на 2:43 її вже загасили, пише "Кордон.Медіа".

Артем Кобзар уточнив, що понад 5 влучань було зафіксовано в одній із прибудинкових територій Зарічного району. Там палали автомобілі та у будинку поряд вибито вікна.

Григоров також повідомив, що ще один БпЛА влучив на територію лікувального закладу. За інформацією від Кобзаря, прилетіло у його дах.

Інформацію щодо постраждалих та інші наслідки уточнюють. На місці працюють усі відповідні служби.

Додамо, що вдень 20 квітня Росія також завдала удару по Харкову. Було зафіксовано влучання в Основ'янському районі. Внаслідок атаки у багатоквартирних і приватних будинках повибивало вікна та пошкоджень зазнала електромережа. Крім того, постраждало щонайменше 7 людей: 48-річного чоловіка, жінок 50 і 43 років, а також 17-річну дівчину доправили до лікарні.