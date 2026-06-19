"Розвідка перехопила, яких засобів ППО бракує росіянам": експерт пояснив труднощі оборони Москви

У росіян фіксують дефіцит боєприпасів навіть для найпотужнішої системи ППО навколо Москви. Водночас українські удари вглиб країни суттєво знизили потенціал виробництва російської зброї.

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо над Україною" Ігор Романенко пояснив 24 Каналу, що Україна лише на початку цього шляху і має зосередитися на подальшому нарощуванні.

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Чи може Росія відновити потенціал ППО після системних ударів?

Попри прагнення наростити виробництво засобів ППО, реальна ситуація в Росії формується інакше завдяки системній роботі Сил оборони України. Щодоби фіксують удари, які, як правило, спрямовані саме по військових об’єктах та засобах протиракетної оборони – і цей накопичувальний ефект уже відчутний.

Вони починали війну, маючи понад 10 тисяч зенітних ракет до комплектів С-300, а зараз відчувають дефіцит. Це підтверджують і аналітика, і дані розвідки, і перехоплення розмов, де вони самі визнають нестачу цих засобів – а йдеться саме про С-300 і С-400, базовий зенітно-ракетний комплекс російської системи протиповітряної оборони. Крім того, не вистачає радіолокаційних станцій,

– сказав Романенко.

Росія виробляла весь спектр засобів протиракетної оборони, але системні удари на глибину – як мінімум до Уралу, а деякі й далі на північ – суттєво знизили потенціал виробництва цих засобів, які є "очима і вухами" системи ППО, без яких ефективна робота неможлива.

Додатково перекриваються канали постачання західних комплектуючих, змушуючи росіян замінювати їх менш якісними аналогами, що ще більше знижує потенціал. У сукупності ці удари призводять до того, що скільки б "кілець" протиповітряної оборони вони не вибудовували, необхідні результати все одно досягають.

"Але не треба зайвої ейфорії – насолодилися відео, і повертаємося до реального буття. Треба зосередити зусилля на нарощуванні боротьби з агресором", – наголосив Романенко.

Чи змінюється баланс у протиповітряній обороні на користь України: дивіться у відео