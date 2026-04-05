24 Канал Новини України Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, – Зеленський
5 квітня, 12:23
Оновлено - 12:41, 5 квітня

Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • Росія передала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, що включають інформацію про 50-53 цивільні об'єкти.
  • Ці дані допомагають Ірану завдавати більш точних ударів, застосовуючи російський досвід, набутий в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія надала Ірану супутникові фото енергетичної системи Ізраїлю. Це допомагає Ірану коригувати свої удари.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Associated Press.

Які дані Росія передала Ірану?

Іран отримав від Росії супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. Загалом йдеться про 50-53 цивільні об'єкти.

Це допомагає Ірану завдавати більш точних ударів.

Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання, 
– додав президент.

Росія, за словами Зеленського, передає Ірану свій досвід, набутий в Україні.

Росія отримує прибуток через війну в Перській затоці

  • Зростання цін на нафту через перекриття Іраном Ормузької протоки підіграє Москві, збільшуючи доходи від нафти та підсилюючи здатність Росії підтримувати війну.

  • Зеленський зазначив, що окрім росту цін на нафту, Росія отримує вигоду ще й від скасування санкцій.