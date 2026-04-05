Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія надала Ірану супутникові фото енергетичної системи Ізраїлю. Це допомагає Ірану коригувати свої удари.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Associated Press.

Які дані Росія передала Ірану?

Іран отримав від Росії супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. Загалом йдеться про 50-53 цивільні об'єкти.

Це допомагає Ірану завдавати більш точних ударів.

Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання,

– додав президент.

Росія, за словами Зеленського, передає Ірану свій досвід, набутий в Україні.

Росія отримує прибуток через війну в Перській затоці