Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, – Зеленський
- Росія передала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю, що включають інформацію про 50-53 цивільні об'єкти.
- Ці дані допомагають Ірану завдавати більш точних ударів, застосовуючи російський досвід, набутий в Україні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія надала Ірану супутникові фото енергетичної системи Ізраїлю. Це допомагає Ірану коригувати свої удари.
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Associated Press.
Які дані Росія передала Ірану?
Іран отримав від Росії супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю. Загалом йдеться про 50-53 цивільні об'єкти.
Це допомагає Ірану завдавати більш точних ударів.
Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання,
– додав президент.
Росія, за словами Зеленського, передає Ірану свій досвід, набутий в Україні.
Росія отримує прибуток через війну в Перській затоці
Зростання цін на нафту через перекриття Іраном Ормузької протоки підіграє Москві, збільшуючи доходи від нафти та підсилюючи здатність Росії підтримувати війну.
Зеленський зазначив, що окрім росту цін на нафту, Росія отримує вигоду ще й від скасування санкцій.