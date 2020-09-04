У листопаді 2020 року у США відбудуться президентські вибори. Через пандемію коронавірусу американці зможуть проголосувати поштою. Саме цей вид голосування, за даними Департаменту національної безпеки, Росія прагне поставити під сумнів.

Розвідка США б'є на сполох

У Департаменті національної безпеки вже висловили занепокоєння та наголосили, що Росія прагне втрутитися у виборчий процес США. Про це повідомляє CNN.

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В американській розвідці вважають, що Росія продовжуватиме "підривати довіру суспільства в можливість голосування поштою".

Глава комітету Конгресу з розвідки, представник демократів Адам Шифф вважає, що дані ЦРУ підтверджують кілька фактів.

Як підтвердило минулого місяця розвідка, Росія знову намагається втрутитися в наші вибори й посіяти недовіру до нашого демократичного процесу. РФ повторює деструктивні й помилкові чутки про голосування поштою, які президент Трамп і його помічники активно просувають,

– заявив Шифф.

Зазначимо, що генеральний прокурор США Вільям Барр виступив проти голосування поштою на виборах президента США в листопаді 2020 року. Таку ж думку поділяє і чинний президент Дональд Трамп. Він неодноразово заявляв, що голосування поштою призведе до фальсифікації виборів.

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Водночас голосування поштою – це вимушений захід, на який мають піти у США. Річ у тім, що Сполучені Штати перебувають на першому місці за кількістю хворих на коронавірус у світі. Там захворіли понад 6 мільйонів людей.

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