Про це 22 березня повідомив адвокат Микола Полозов, посилаючись на слова незаконно засудженого в окупованому Криму Владислава Єсипенка.

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На "монастирі" (корпус СІЗО, де утримуються жінки – 24 канал) звільняють цілий поверх від ув'язнених, переводячи їх до інших камер й ущільнюючи, для надходження нових ув'язнених з тимчасово окупованих територій України, зокрема Херсонської, Запорізької та Донецької областей,

– зазначив правозахисник.

Владислав Єсипенко також розповів, що українського бранця Костянтина Ширінга, незаконно засудженого по сфабрикованій справі про шпигунство, вивезли із СІЗО на етап. Наразі невідомо, де саме його утримуватимуть.

У "Крим.Реалії" вказали, що поки підтвердити відповідну інформацію з інших джерел неможливо.